Путин украл золото Венесуэлы? Тайный борт вернулся в Москву

Самолет российской авиакомпании Nordwind, который летал с неизвестной целью в Каракас (Венесуэла), уже возвращается в Москву.
Согласно данных сервиса Flightradar борт покинул Венесуэлу около 17 часов по местному времени. Его прибытие в аэропорт Внуково должно было состояться в 03:29 утра по киевскому времени, сообщает "Радио Свобода".
По данным Bloomberg российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. Власти Венесуэлы отрицали его существование.
"УН"
В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Москва не в курсе нахождения российского самолёта в Венесуэле.
Источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота Центробанком. Это примерно 20% золотого запаса Венесуэлы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы Каракас слетал самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами. Это чартерный рейс компании Nordwind Airlines, которая раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу.
Депутат национальной ассамблеи Хосе Герра на странице парламента Венесуэлы заявил, что в страну из Российской Федерации прибыл самолет, чтобы вывезти из центробанка 20 тонн золота.
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