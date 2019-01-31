Путин украл золото Венесуэлы? Тайный борт вернулся в Москву

Самолет российской авиакомпании Nordwind, который летал с неизвестной целью в Каракас (Венесуэла), уже возвращается в Москву.

Согласно данных сервиса Flightradar борт покинул Венесуэлу около 17 часов по местному времени. Его прибытие в аэропорт Внуково должно было состояться в 03:29 утра по киевскому времени, сообщает "Радио Свобода".

По данным Bloomberg российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. Власти Венесуэлы отрицали его существование.

"УН"

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Москва не в курсе нахождения российского самолёта в Венесуэле.

Источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота Центробанком. Это примерно 20% золотого запаса Венесуэлы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы Каракас слетал самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами. Это чартерный рейс компании Nordwind Airlines, которая раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу.

Депутат национальной ассамблеи Хосе Герра на странице парламента Венесуэлы заявил, что в страну из Российской Федерации прибыл самолет, чтобы вывезти из центробанка 20 тонн золота.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!