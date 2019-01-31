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Путин украл золото Венесуэлы? Тайный борт вернулся в Москву

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Самолет российской авиакомпании Nordwind, который летал с неизвестной целью в Каракас (Венесуэла), уже возвращается в Москву.

Согласно данных сервиса Flightradar борт покинул Венесуэлу около 17 часов по местному времени. Его прибытие в аэропорт Внуково должно было состояться в 03:29 утра по киевскому времени, сообщает "Радио Свобода".

По данным Bloomberg российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. Власти Венесуэлы отрицали его существование.

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Путин украл золото Венесуэлы? Тайный борт вернулся в Москву

"УН"

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Москва не в курсе нахождения российского самолёта в Венесуэле.

Источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота Центробанком. Это примерно 20% золотого запаса Венесуэлы.

Путин украл золото Венесуэлы? Тайный борт вернулся в Москву

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
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Русо-Фашисты даже украли киненсберг у немецких патриотов! Курилы - у японских труженников! Крым с рабами - у нас! Отдавай наворованное, кацап!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Пи..дит усатый.
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Пилотов наградят,а потом убьют.
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