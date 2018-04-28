Россия и большинство человечества движутся в противоположных направлениях. Этот факт нашел свое подтверждение в двух событиях. Путин 25.04.18 подписал Указ № 174 "Об утверждении Основ государственной пограничной политики РФ" в котором перечислил, кто и почему угрожает России, а также страны, границы с которыми необходимо укреплять. О некоторых деталях этого документа чуть ниже.

Второе событие некоторые комментаторы уже сравнили с разрушением Берлинской стены. На мой взгляд, это забегание вперед, но, тем не менее, первый в истории межкорейский саммит, который состоялся 27.04.18 в приграничной деревне Пханмунджом уже стал событием крайне важным и крайне положительным.

"С этого момента начинается новая история – новая эпоха мира", - написал лидер КНДР Ким Чен Ын в приветственной книге Дома Мира. Судя по словам, которые он произнес в дальнейшем, он и правда так думает.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил соединить железные дороги КНДР и Южной Кореи и пустить скоростные поезда.

Крайне важное заявление сделал Ким Чен Ын в отношении северокорейских перебежчиков, которых Пхеньян всегда называл "похищенными гражданами КНДР", в чем традиционно обвинял Сеул. "Линия границы не так высока, а чем больше людей через нее перейдет, тем скорее она будет стерта окончательно", - заявил Ким Чен Ын. Возможно, это были самые важные слова, сказанные в самом начале саммита.

И еще. "Мы больше никогда не прервем ваш сон", - пообещал северокорейский лидер президенту Южной Кореи. Он таким образом фактически извинился за то, что в прошлом регулярно будил своего коллегу ядерными испытаниями, из-за которых Мун Чжэ Ин был вынужден вскакивать спозоранку и созывать экстренное заседание Совбеза ООН.

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Саммит был подготовлен с особым тщанием. Первый, утренний раунд длился ровно 100 минут, ни минутой больше. Лидеры обоих Корей всячески подчеркивали взаимное уважение и твердое намерение к сближению стран. Вопрос о том, до какой степени будет это сближение,

прояснится в самом ближайшем будущем.

Очень не хочется "включать Нострадамуса", но, если Ким Чен Ын всерьез сказал насчет стирания границы, то процесс "перетекания" 25 миллионов северных корейцев на юг быстро станет лавинообразным, что неминуемо приведет не к объединению двух Корей, а к поглощению Северной Кореи – Южной. Просто потому, что никто из граждан Южной Кореи не захочет жить по стандартам чучхе, а жить, как в Южной Корее захочет абсолютное большинство граждан КНДР. Сразу после того, как за такое желание не станут убивать.

В то же время данному идиллическому прогнозу препятствует то обстоятельство, что Ким Чен Ын показал себя вполне здравомыслящим человеком, в планы которого явно не входит самоубийство. По крайней мере, в ближайшее время. Именно поэтому он швырял свои ядерные ведра так чтобы никого не убить, и, тем самым, не навести на себя убийственный удар. И именно поэтому он прекрасно понимает, что слияние двух Корей в единое демократическое государство, являющееся частью западной цивилизации, какой сегодня является Южная Корея, приведет практически неизбежно к проблемам личного характера для него персонально и для его семьи. Среди 25 миллионов граждан КНДР есть вполне отличное от нуля число людей, которые с точки зрения международного права являются преступниками, виновными в убийствах, пытках, содержании в рабстве и прочем. Трудно сказать, насколько они готовы будут поверить гарантиям своей безопасности в случае растворения КНДР в Южной Корее.

Так что наиболее вероятным будет вариант очень постепенного сближения, при котором каждый шаг выверяется до миллиметра… Союзнические отношения – конфедерация – федеративное государство с сохранением отдельных органов власти и силовых структур…

В любом случае, 27.04.18 – это день, когда появилась небольшая надежда, что с Корейского полуострова больше не будет исходить угроза всему человечеству. Об этом говорит и итоговый меморандум, подписанный лидерами обоих Корей.

Это была хорошая новость. Теперь о плохом. То есть о Путине. В указе № 174 Путин пишет, что необходимо принять меры по укреплению государственной границы с Украиной, Казахстаном, а также в Арктике и на Дальнем Востоке России. Именно оттуда Путин, видимо, ждет вторжения иностранных оккупантов.

Далее, в президентском указе перечисляются угрозы, которые исходят от недобрых соседей нашей Отчизны. Вот эти угрозы:

- территориальные притязания сопредельных государств;

- притязания иностранных государств на стратегические ресурсы Арктики и Дальнего Востока;

- усиление экономического и демографического влияния иностранных государств на отдельные приграничные районы с низким уровнем социально-экономического развития;

- разведывательная и иная деятельность иностранных спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в отдельных приграничных районах. И т.д.

Там еще много прекрасного на 17 страницах. Понятно, почему Путин требует укрепить границу с Украиной. Поскольку именно эта страна имеет к России самые большие территориальные "притязания", которые заключаются в требовании вернуть украденный Крым и отжатые Донецк с Луганском. Про Дальний Восток тоже понятно. Поскольку Москве до него нет вообще никакого дела, дальневосточные просторы осваивают китайцы. При полном согласии местных жителей и молчаливом одобрении местных властей, для которых китайское переваривание Дальнего Востока – это их чиновничий бизнес.

Путин твердо решил занять место Ким Чен Ына в конструкции современного мира, тем более, что самому северокорейскому лидеру явно надоело быть вселенским пугалом и вселенским же изгоем. Насколько Путину удастся втиснуть Россию в рамки КНДР недавнего прошлого, покажет время. Пока у него многое на этом направлении получается…