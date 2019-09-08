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9 сентября • обновлено в 11:07
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Путин созвонился с Макроном из-за Украины: что известно

28.1т Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануелем Макроном.

Стороны обсудили обмен пленными России с Украиной и дали этому событию позитивную оценку, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон также выразили надежду, что обмен пленными "будет способствовать нормализации российско-украинских отношений".

Стороны сошлись на мнении, что Минские соглашения являются основой урегулирования войны на Донбассе, а также выступили за продолжение работы в рамках "нормандского формата".

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Путин и Макрон на недавней встрече в Марселе

Путин и Макрон на недавней встрече в Марселе

"Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита "нормандской четверки", а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи.

В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде формулы Штайнмайера", - сказано в сообщении.

Путин и Макрон обсудили обмен пленными с Украиной

Путин и Макрон обсудили обмен пленными с Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL, в так называемой "формуле Штайнмайера" речь идет речь о разведении сил и вооружения, но при этом конкретно о выводе войск РФ из Донбасса не сказано.

Также план предусматривает проведение местных выборов в ОРДЛО под контролем наблюдателей ОБСЕ, после чего, очевидно, Путин будет настаивать на ратификации особого статуса для оккупированного Донбасса.

Накануне сам Зеленский уже анонсировал разведение сил на Донбассе в два этапа – в Золотом и Петровском, а потом на всей территории региона.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Обмен пленными
Персоны
Эммануэль Макрон Владимир Путин
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Позор стране! Президенты других стран обсуждают и решают что делать с Украиной. Мне стыдно жить в моей украине. Позорище!
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Выбили костыли,будут настойчиво просить. В районную газету костромской губернии будешь это писать! Такое впечатление, что оттуда эта агитка и списана.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну вы поняли или нет? Перед встречей в верхах Нормандского формата у Украины из-под мышек выбили костыли плача по "узникам Кремля" и морякам.Теперь нет костылей. Будут настойчиво просить выполнить политическую часть Минских соглашений. Все стороны заявляют об их безальтернативности. Эти соглашения одобрены ООН.
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