Путин созвонился с Макроном из-за Украины: что известно

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануелем Макроном.

Стороны обсудили обмен пленными России с Украиной и дали этому событию позитивную оценку, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон также выразили надежду, что обмен пленными "будет способствовать нормализации российско-украинских отношений".

Стороны сошлись на мнении, что Минские соглашения являются основой урегулирования войны на Донбассе, а также выступили за продолжение работы в рамках "нормандского формата".

Путин и Макрон на недавней встрече в Марселе

"Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита "нормандской четверки", а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи.

В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде формулы Штайнмайера", - сказано в сообщении.

Путин и Макрон обсудили обмен пленными с Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL, в так называемой "формуле Штайнмайера" речь идет речь о разведении сил и вооружения, но при этом конкретно о выводе войск РФ из Донбасса не сказано.

Также план предусматривает проведение местных выборов в ОРДЛО под контролем наблюдателей ОБСЕ, после чего, очевидно, Путин будет настаивать на ратификации особого статуса для оккупированного Донбасса.

Накануне сам Зеленский уже анонсировал разведение сил на Донбассе в два этапа – в Золотом и Петровском, а потом на всей территории региона.

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