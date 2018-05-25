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Путин рассказал о планах на президентство

7.7тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин не собирается занимать свой пост больше двух сроков подряд.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, уйдет ли глава Кремля по завершении нынешнего президентского срока. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ. В Конституции ясно прописано - не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд - не более двух сроков подряд", - сказал он.

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Путин напомнил, что дважды уже занимал президентское кресло до этого.

"А потом покинул пост президента потому, что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Путин набрал 76,65% голосов. 7 мая состоялась его инаугурация. Таким образом он получил право находиться на посту еще шесть лет - до 7 мая 2024 года

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Тема
Выборы в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
выборы президента России
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