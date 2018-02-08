"Путин провалил все": Слава Рабинович объяснил последствия "кремлевского доклада" для России

Опубликованный США "кремлевский доклад" с именами ближайших соратников российского президента Владимира Путина, является свидетельством того, что после начала войны на Донбассе в 2014 году Россия стала для всего мира "токсичной" страной и в обозримом будущем это может уничтожить ее.

Об этом идет речь в блоге финансиста Славы Рабиновича на "Обозревателе".

По его словам, даже несмотря на то, что данный документ не называется санкционным, он, как дамоклов меч, висит над каждым российским предпринимателем или деятелем. Более того, ситуацию усугубляет и секретная часть доклада, о содержании которой ничего неизвестно.

Рабинович подчеркнул, что в таких условиях любой зарубежный инвестор, финансовое учреждение, банк или компания, решившиеся на сотрудничество с россиянами, рискуют в любой момент узнать о том, что работают с санкционированным бизнес-партнером.

"Вот результат деятельности Владимира Путина и его ОПГ. Все, что Путин делает во внутренней и внешней политике, является чрезвычайно неудачным и опасным для развития страны, включая тех граждан, которые находятся в списке Forbes. Путин провалил все. И если он руководствуется короткими перебежками с очень-очень краткосрочными "успехами" тактического характера, в его собственной интерпретации слова "успех", то в долгосрочной перспективе, стратегически, он провалил абсолютно все", — считает финансист.

Кроме того, Рабинович подчеркнул, что деструктивная политика Путина уничтожила не только развитие страны, но и благополучие ее граждан, и саму Россию в целом.

"Это путь, который продолжается и неизвестно, когда закончится. В финансово-экономическом и политическом положении страны наступят необратимые изменения. Я просто не могу себе представить, как эта страна, в результате, не развалится из-за каких-то пока неизвестных, но абсолютно точных в своей неизбежности потрясений, к которым Путин и его ОПГ ее ведут. Включительно и вместе со всем расширенным списком журнала Forbes", — подытожил Рабинович.

Как сообщал "Обозреватель", ранее частная американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor заявила, что Россия будет продолжать готовиться к худшему из-за "кремлевского доклада", поскольку до сих пор точно не знает, чего стоит ожидать от документа США.