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Путин против: в России прокомментировали обмен Вышинского на украинских моряков

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Президент России Владимир Путин выступает против обмена руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на 24 украинских пленных моряков.

Такое заявление сделала Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова 15 июля после суда в Киеве, передает "Радио Свобода".

"Путин – против таких подходов, когда о людях говорят как о обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены, и будет добиваться оправдательного приговора", – сказала она.

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Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский

ТАСС

Москалькова добавила, что нужно искать другие "правовые и моральные механизмы", благодаря которому "люди вернутся домой, к семьям".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Кирилл Вышинский, которого судят за госизмену, важен для президента России Владимира Путина, так как его можно обменять на многих украинских политзаключенных.

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Персоны
Владимир Путин Кирилл Вышинский
Место
Россия
Тег
пленные моряки
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Вот будет номер, если Вышинского и правда оправдают в итоге...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Долболоб, придумывающий заголовки, как всегда на высоте)))))))))))))
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