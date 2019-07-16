Путин против: в России прокомментировали обмен Вышинского на украинских моряков

Президент России Владимир Путин выступает против обмена руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на 24 украинских пленных моряков.

Такое заявление сделала Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова 15 июля после суда в Киеве, передает "Радио Свобода".

"Путин – против таких подходов, когда о людях говорят как о обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены, и будет добиваться оправдательного приговора", – сказала она.

Кирилл Вышинский ТАСС

Москалькова добавила, что нужно искать другие "правовые и моральные механизмы", благодаря которому "люди вернутся домой, к семьям".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Кирилл Вышинский, которого судят за госизмену, важен для президента России Владимира Путина, так как его можно обменять на многих украинских политзаключенных.

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