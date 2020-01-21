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22 января • обновлено в 01:15
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Путин попросил? Трамп захотел ограничить въезд в США еще семи странам

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Президент Дональд Трамп хочет расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в США.

В него войдут Беларусь, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Кыргызстан, Танзания и Судан, пишет Politico. Список стран еще не окончательный и может быть изменен.

Проект, рассматриваемый администрацией Трампа, наложит иммиграционные ограничения на дополнительные семь стран, но не обязательно полностью запретит всем гражданам въезд в Соединенные Штаты. Ограничения могут применяться только к определенным государственным чиновникам, например, или к определенным типам виз.

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Во вторник, 21 января, Трамп подтвердил в интервью The Wall Street Journal из Давоса, что он пытается добавить дополнительные страны к запрету на поездки, но отказался перечислить их.

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли отказался подтвердить какие-либо подробности о планах по расширению запрета на поездки, но в заявлении отстаивал первоначальный порядок.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

РБК

"Запрет на поездки был чрезвычайно успешным в защите нашей страны и повышении базового уровня безопасности во всем мире", сказал он. "Хотя в настоящее время нет новых объявлений, здравый смысл и национальная безопасность диктуют, что если страна хочет в полной мере участвовать в иммиграционных программах США, они также должны соблюдать все меры безопасности и борьбы с терроризмом - потому что мы не хотим импортировать терроризм или любую другую угрозу национальной безопасности в Соединенные Штаты".

Трамп подписал первоначальный запрет на поездки 27 января 2017 года, всего через неделю до его пребывания в должности. Изначально в ордене было отказано в визах гражданам семи стран с преобладающим мусульманским населением, однако позднее он был изменен, поскольку прошел ряд судебных разбирательств.

Новый документ ограничивает въезд некоторых граждан из Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, а также из Венесуэлы и Северной Кореи. Чад был удален из первоначального списка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что бизнес-партнер юриста президента США Лев Парнас предоставил новые материалы, которые свидетельствуют о причастности главного республиканца в Комитете по разведке к слежке за експослом США в Украине Мари Йованович и поиске компромата на соперников Дональда Трампа.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
День прожитый без упоминания Путина ,теряет для рагулей смысл ,становится бесцветным и пресным,бедные ущербные рагулята.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Бабаев Бабай,иди поплачь, ослоёб, в конюшню.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Карина Бондаренко! Путин тут при чем???¿¿¿
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кристина Стефанова,готовся курва,к возвращению на родину,лягушки на болоте под названием Па-раша тебя заждались.
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1

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