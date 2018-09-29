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''Путин, помоги'': президенту Сербии потребовалось срочное вмешательство России

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Президент Сербии Александр Вучич на ближайшей встрече с главой России Владимиром Путиным планирует обсудить ситуацию в Косово и попросить его поддержки на международном уровне.

"Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии", - приводит слова Вучича ТАСС.

"Конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения", - заявил он.

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Напомним, накануне Вучич перевел армию в состояние полной боеготовности из-за ситуации на севере Косова, где силовики якобы проводили задержания сербов.

Александр Вучич и Владимир Путин

Александр Вучич и Владимир Путин

Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН страна-друг России выступила с жестким требованием, призвав Путина вывести войска из Приднестровья.

Место
Сербия
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