Путин "померялся" ядерным оружием с США

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у его страны и у США якобы примерно одинаковое количество носителей ядерного оружия и боезарядов.

Однако в будущем Россия, по его словам, займет лидирующую позицию. Такое заявление глава страны-агрессора сделал в эфире российского пропагандистского телевидения, передает РИА Новости.

Путин возмутился, что после развала СССР США якобы начали предпринимать "энергичные попытки переделать мир под себя".

Владимир Путин

"Начали, по сути, пренебрегая сложившимися нормами международного права, перекраивать мир", – сказал он, добавив, что чем слабее была бы Россия, тем болезненнее для нее это могло стать.

"Мы действительно многое сделали. И в сфере развития ядерного оборонного комплекса у нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", – высказался российский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня Путин утвердил условия использования ядерного оружия. Согласно документу, решение об использовании оружия будет принимать исключительно президент. Его применение якобы рассматривается как крайняя мера и средство сдерживания в случае угрозы агрессии против России.

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