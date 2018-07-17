Путин по пути к Трампу вторгся в Эстонию: в генштабе сил обороны страны раскрыли детали

В понедельник, 16 июля, самолеты президента России Владимира Путина нарушили воздушное пространство Эстонии во время перелета в Хельсинки, где состоялась его встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Нарушение с часовой разницей произошло в первой половине дня в районе острова Вайндлоо. Оба самолета - A319 и Ил-96 находятся в российском государственном авиапарке, сообщает Postimees.

"Я не знаю, кто был на борту, но могу сказать, что на таком самолете летает российское руководство", - сказал глава пресс-службы генштаба Сил обороны Арво Йыэсалу.

TT NEWS AGENCY

Владимир Путин прибыл в Хельсинки на самолете Ил-96 с регистрационным номером RA-96022. На авиационных радарах видно, что именно этот борт нарушил воздушное пространство Эстонии.

TT NEWS AGENCY

Отмечается, что самолеты находились в эстонском воздушном пространстве меньше минуты. У них были включены транспондеры. Однако радиосвязь с Эстонской службой воздушного движения отсутствовала, а планы полетов не были предоставлены заранее.

Во вторник, 17 июля, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало представителя посольства России и передало ему ноту. В текущем году самолеты России шесть раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление.