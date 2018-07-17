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Путин по пути к Трампу вторгся в Эстонию: в генштабе сил обороны страны раскрыли детали

1.8тЧитать новость на украинском

В понедельник, 16 июля, самолеты президента России Владимира Путина нарушили воздушное пространство Эстонии во время перелета в Хельсинки, где состоялась его встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Нарушение с часовой разницей произошло в первой половине дня в районе острова Вайндлоо. Оба самолета - A319 и Ил-96 находятся в российском государственном авиапарке, сообщает Postimees.

"Я не знаю, кто был на борту, но могу сказать, что на таком самолете летает российское руководство", - сказал глава пресс-службы генштаба Сил обороны Арво Йыэсалу.

TT NEWS AGENCY

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Владимир Путин прибыл в Хельсинки на самолете Ил-96 с регистрационным номером RA-96022. На авиационных радарах видно, что именно этот борт нарушил воздушное пространство Эстонии.

TT NEWS AGENCY

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Отмечается, что самолеты находились в эстонском воздушном пространстве меньше минуты. У них были включены транспондеры. Однако радиосвязь с Эстонской службой воздушного движения отсутствовала, а планы полетов не были предоставлены заранее.

Во вторник, 17 июля, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало представителя посольства России и передало ему ноту. В текущем году самолеты России шесть раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Тема
Встреча Путина и Трампа
Персона
Владимир Путин
Место
Эстония
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Комментарии на сайте не модерированы
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
У проебалтов нет ПВО. Номера бортов из окна разглядывают
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andrei
andrei
Рябинин Владимир, С башни Длинный Герман:-)
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Andrey
Andrey
Надо было с Бука бахнуть. Такой момент прокакали. И стрелку нобелевскую премию дали бы. И повод был бы - нарушение границы. Эх
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1
Пигин Макс
Пигин Макс
Представляю как проебалты обосрались.
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