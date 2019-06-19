Путин перебросил мощную группировку военной авиации в Крым: что происходит

Россия перебросила несколько десятков единиц военной авиации на оперативные аэродромы в Краснодарском крае и аннексированном Крыму в ходе масштабных учений.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа России (ЮВО), полковник Вадим Астафьев, передает ТАСС.

"Экипажи армейской и оперативно-тактической авиации авиационных соединений армии ВВС и ПВО ЮВО в Волгоградской, Ростовской областях и на Ставрополье совершили перебазирование на оперативные аэродромы в Краснодарском крае и Крыму в рамках командно-штабных учений с объединением ВВС и ПВО ЮВО", – рассказал он.

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В ходе учений были отработаны вывод аэродромов базирования из-под удара авиации условного противника и нормативы по отражению ракетных ударов. Группировка авиации также нанесла ответно-встречный удар с применением авиационных средств поражения на полигонах в Краснодарском крае, Астраханской области и Крыму

Отмечается, что всего в учениях задействовали около 70 истребителей, перехватчиков и вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ходе летно-тактических учений Россия перебросила эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области на аэродромы временно аннексированного Крыма

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