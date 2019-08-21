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Путин обсудил ситуацию в Украине с президентом Финляндии: первые подробности

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Президент России Владимир Путин в среду, 21 августа, встретился с главой Финляндии Саули Ниинистё и обсудил с ним, среди прочего, украинский вопрос.

Первыми результатами переговоров они поделились на совместной пресс-конференции в Хельсинки.

"Мы успели немного поговорить об Украине. Я собираюсь туда с визитом через несколько недель и насколько мне стало понятно, выполняются определенные практические инициативы и практическая работа, и со своей стороны я буду поддерживать такое развитие", – рассказал лидер Финляндии.

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Владимир Путин обсудил ситуацию в Украине с Саули Ниинистё

Владимир Путин обсудил ситуацию в Украине с Саули Ниинистё

Lehtikuva

Путин в свою очередь сообщил, что проинформировал Ниинистё о "проблеме юго-востока Украины". Он также заявил, что обмен мнениями будет продолжен уже в ходе рабочего ужина.

Владимир Путин и Саули Ниинистё в Хельсинки 21 августа

Владимир Путин и Саули Ниинистё в Хельсинки 21 августа

Lehtikuva

Встреча Владимира Путина и Саули Ниинистё

Встреча Владимира Путина и Саули Ниинистё

Lehtikuva

Отметим, перед встречей Ниинистё заявил, что его главная цель – обсуждение именно геополитической ситуации и темы Украины. "Это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским", – цитируют президента "РИА Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил с ним предстоящий саммит "нормандского формата" из-за срыва террористами перемирия на Донбассе.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Саули Ниинистё Владимир Зеленский
Место
Финляндия Хельсинки
Тег
Донбасс
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Комментарии
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Бедная ''независимая украина'' сидит и ждёт что по ней решат))))))))))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Khruslov Alexey, ))))))))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Захаров Дмитрий, ннде... Уже Саули Ниинистё решает.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кто там верещал про "нерукопожатого" Путина?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Nemo Александр, так ты лапоть чтоле? Так тебе и хрюкать нельзя. Подхрюкивать© можно.
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Nemo Александр, заткнись,чмо
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