Путин обсудил ситуацию в Украине с президентом Финляндии: первые подробности

Президент России Владимир Путин в среду, 21 августа, встретился с главой Финляндии Саули Ниинистё и обсудил с ним, среди прочего, украинский вопрос.

Первыми результатами переговоров они поделились на совместной пресс-конференции в Хельсинки.

"Мы успели немного поговорить об Украине. Я собираюсь туда с визитом через несколько недель и насколько мне стало понятно, выполняются определенные практические инициативы и практическая работа, и со своей стороны я буду поддерживать такое развитие", – рассказал лидер Финляндии.

Владимир Путин обсудил ситуацию в Украине с Саули Ниинистё Lehtikuva

Путин в свою очередь сообщил, что проинформировал Ниинистё о "проблеме юго-востока Украины". Он также заявил, что обмен мнениями будет продолжен уже в ходе рабочего ужина.

Владимир Путин и Саули Ниинистё в Хельсинки 21 августа Lehtikuva

Встреча Владимира Путина и Саули Ниинистё Lehtikuva

Отметим, перед встречей Ниинистё заявил, что его главная цель – обсуждение именно геополитической ситуации и темы Украины. "Это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским", – цитируют президента "РИА Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил с ним предстоящий саммит "нормандского формата" из-за срыва террористами перемирия на Донбассе.

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