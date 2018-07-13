МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Джон Маккейн
Джон Маккейн
Сенатор Конгресса СШАВсе статьи автора

Путін нам не друг, він – наш ворог

1.9тЧитать новость на украинском

Тепер очі всіх прикуті до Гельсінкі, де президент Трамп планує зустрітись з Путіним.

Президент має подолати свою тенденцію виказувати таку пошану супротивникам Америки, яку потрібно зберігати для наших союзників. Він має показати, що він може бути сильним і рішучим з Путіним – не лише задля себе, але і для того, щоб продемонструвати готовність захищати Америку і наші спільні цінності проти тих, хто їм загрожує.

Новости
Сможет ли Трамп "заключить хорошую сделку" с Путиным

Путін не друг і не просто конкурент Америки, він – ворог і не тому, що ми так хочемо, а тому, що він зробив такий вибір. Він вирішив провести вторгнення до України та анексувати Крим. Він вирішив допомогти режиму Асада вчиняти вбивства сирійців. Він вирішив атакувати американські вибори і шкодити демократичним установам у всьому світові і всередині Росії. Президент Трамп має притягнути Путіна до відповідальності за його дії під час засідання в Гельсінкі. Неспроможність це зробити стане серйозним аргументом проти його керівництва лідерською роллю Америки в світі.

Дії президента Трампа на саміті НАТО в Брюсселі розчаровували, але, зрештою, не здивували.

Новости
Все это чушь!

Американці і їх Конгрес все ще вірять в трансатлантичний альянс і НАТО, і, очевидно, наші союзники все ще в нас вірять. Те, що президент Трамп підписав Декларацію саміту в Брюсселі і, зрештою, висловив віру у майбутнє альянсу свідчить про терплячість, стриманість та відданість наших партнерів по НАТО.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Джон МаккейнДжон Маккейн
Темы
Холодная война между Западом и РоссиейХолодна війна між Росією і Заходом
Место
США
Источник
Источник:twitter.com
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Русский Солдат
Русский Солдат
Поставив под сомнение лидерскую роль США в мире Путин совершил самое страшное преступление по мнению этой макаки.
Ответить
0
0

Наши блоги