"Путин может заразиться коронавирусом": СМИ спрогнозировали падение режима Кремля

Кремль в ужасе от мысли о том, что президент РФ Владимир Путин может заразиться коронавирусом COVID-19, ведь тогда весь его режим рухнет.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как пишет The Telegraph, политическое руководство России только недавно начало признавать серьезность коронавируса. 25 марта Путин отложил общероссийское голосование по изменениям в Конституцию, которые позволят ему оставаться у власти в качестве президента до 2036 года.
Владимир Путин
"Тем не менее, режим обеспокоен тем, что изменения в общественном мнении могут сделать проведение голосования рискованным. Голосование будет восприниматься в широких слоях как плебисцит по Путину лично – и если экономические проблемы, связанные с падением цен на нефть, ослаблением рубля и коронавирусом, ухудшатся, тогда россияне вполне могут выплеснуть свой гнев на избирательных участках", – говорится в публикации.
Издание отмечает, что вопрос преемственности Путина возникают острее во время пандемии COVID-19. Возраст Путина – 67 лет, он в категории, уязвимой к вирусу. "Что произойдет, если он станет недееспособным или умрет?" – задается вопросом автор материала.
По его мнению, Кремль старается предотвратить любые спекуляции внутри элиты о том, что Путин может заболеть и не сможет управлять страной.
"Хотя российские военные корабли вызывают обеспокоенность у Великобритании, сам Кремль обеспокоен уязвимостью Путина в отношении неопределенностей, связанных с коронавирусом, и того, что это означает для его политического будущего", – подчеркивается в статье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 марта в администрации президента России Владимира Путина обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сначала не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако позже заверил: больной не контактировал лично с главой государства.
Также выяснилось, что две недели назад Песков побывал на дне рождения сестры российского продюсера Игоря Крутого – Аллы Крутой. Среди гостей был певец Лев Лещенко, у которого на днях подтвердился Covid-19.
Как рассказали OBOZREVATEL российские политологи, Путин на данный момент в безопасности, не исключено, что его накачали профилактическими препаратами.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.