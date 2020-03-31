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31 марта • обновлено в 05:55
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"Путин может заразиться коронавирусом": СМИ спрогнозировали падение режима Кремля

2.8т
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Кремль в ужасе от мысли о том, что президент РФ Владимир Путин может заразиться коронавирусом COVID-19, ведь тогда весь его режим рухнет.

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Как пишет The Telegraph, политическое руководство России только недавно начало признавать серьезность коронавируса. 25 марта Путин отложил общероссийское голосование по изменениям в Конституцию, которые позволят ему оставаться у власти в качестве президента до 2036 года.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Тем не менее, режим обеспокоен тем, что изменения в общественном мнении могут сделать проведение голосования рискованным. Голосование будет восприниматься в широких слоях как плебисцит по Путину лично – и если экономические проблемы, связанные с падением цен на нефть, ослаблением рубля и коронавирусом, ухудшатся, тогда россияне вполне могут выплеснуть свой гнев на избирательных участках", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что вопрос преемственности Путина возникают острее во время пандемии COVID-19. Возраст Путина – 67 лет, он в категории, уязвимой к вирусу. "Что произойдет, если он станет недееспособным или умрет?" – задается вопросом автор материала.

По его мнению, Кремль старается предотвратить любые спекуляции внутри элиты о том, что Путин может заболеть и не сможет управлять страной.

"Хотя российские военные корабли вызывают обеспокоенность у Великобритании, сам Кремль обеспокоен уязвимостью Путина в отношении неопределенностей, связанных с коронавирусом, и того, что это означает для его политического будущего", – подчеркивается в статье.

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Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
политика вирус
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Зеленский, Поросенко, любой чушок с о к р а и ны может заразиться, но Обоз пишет о Путине. Это лишний раз доказывает, что каждый чубатый мечтает в душе о таком президенте, но никогда в жизни в этом не признается...)))
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Куни Чан
Куни Чан
А Чарьзу сколько лет? А королева не заразилась? К тому же Путин клон или тройник, а юкры?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Команчо Горослав, та куй с этим Путиным...поляки точное имя вам дали...БЫДЛO!!!
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Куни Чан, На твой вопрос (кто такой Путин) уже давно дан ответ харьковскими фанатами футбола - погугли и удостоверишься:)
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