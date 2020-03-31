"Путин может заразиться коронавирусом": СМИ спрогнозировали падение режима Кремля

Кремль в ужасе от мысли о том, что президент РФ Владимир Путин может заразиться коронавирусом COVID-19, ведь тогда весь его режим рухнет.

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Как пишет The Telegraph, политическое руководство России только недавно начало признавать серьезность коронавируса. 25 марта Путин отложил общероссийское голосование по изменениям в Конституцию, которые позволят ему оставаться у власти в качестве президента до 2036 года.

Владимир Путин

"Тем не менее, режим обеспокоен тем, что изменения в общественном мнении могут сделать проведение голосования рискованным. Голосование будет восприниматься в широких слоях как плебисцит по Путину лично – и если экономические проблемы, связанные с падением цен на нефть, ослаблением рубля и коронавирусом, ухудшатся, тогда россияне вполне могут выплеснуть свой гнев на избирательных участках", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что вопрос преемственности Путина возникают острее во время пандемии COVID-19. Возраст Путина – 67 лет, он в категории, уязвимой к вирусу. "Что произойдет, если он станет недееспособным или умрет?" – задается вопросом автор материала.

По его мнению, Кремль старается предотвратить любые спекуляции внутри элиты о том, что Путин может заболеть и не сможет управлять страной.

"Хотя российские военные корабли вызывают обеспокоенность у Великобритании, сам Кремль обеспокоен уязвимостью Путина в отношении неопределенностей, связанных с коронавирусом, и того, что это означает для его политического будущего", – подчеркивается в статье.

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