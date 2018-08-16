Путин и Ко разделили море: появился прогноз по новой войне РФ

Россия, договорившись о принципах раздела Каспийского моря с Ираном, Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном, вряд ли решится развязать в регионе войну.

Такое мнение "Апострофу" высказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, напомнив, что по оценкам Службы энергетической информации США в Каспийском регионе находится почти 50 миллиардов баррелей нефти, что по нынешним ценам составляет примерно 3,5 триллиона долларов.

"Это не Донбасс какой-нибудь и не Крым паршивый. Но с другой стороны, в обозримой перспективе никаких возможностей для военных столкновений я тут не вижу совершенно. Если бы за всем были деньги, то Россия и шагу бы не ступила в идиотский Крым, который и даром не нужен, и очень дорого стоит, а вместе с американцами с двух сторон раздавила бы Иран. Это если бы деньги решали", - сказал журналист.

"Ведь понятно, что захватить дно Каспийского моря – это огромные деньги, а влезть во всякие нищие области в Украине – это потратить уйму денег и заработать уйму неприятностей", - заявил Радзиховский.

По его словам, Россия при президентстве Владимира Путина не пойдет на сделку с США против Ирана, однако все равно надеется "на сохранение отношений с американцами".

"Если, допустим, США введут санкции о запрете для России производить расчеты в долларах – я думаю, что Путин пошлет к черту все эти соглашения и будет активно и в лоб сотрудничать с Ираном в Сирии, со всеми вытекающими последствиями. Пока что этого нет", добавил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыл важный нюанс сделки России по Каспийскому морю.