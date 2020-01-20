"Совсем чуть-чуть": Путин и генсек ООН рассмешили Меркель в Берлине

Президент России Владимир Путин на полях конференции по Ливии, которая прошла в Берлине в воскресенье, 19 января, поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на русском языке.

Подтверждающее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Между лидерами состоялся забавный диалог. Путин что-то увлеченно обсуждал с Гутеррешем, когда в их разговор вмешалась удивленная Меркель. "Он с тобой на русском говорит?" – обратилась она к президенту РФ. "Чуть-чуть", – ехидно посмеялся Путин.

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Путин и генсек ООН рассмешили Меркель в Берлине Скриншот из видео

В комментариях отметили, что Меркель была в очень хорошем настроении, чего за ней уже давно не замечали. Она рассмеялась, услышав ответ Путина.

Меркель: Он с тобой говорит по-русски?

Путин: Чуть-чуть.

Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине общаются на русском языке pic.twitter.com/5c8x2m9wKz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, на конференции также произошел конфуз с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном – он едва смог выйти из авто.

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