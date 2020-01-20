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20 января • обновлено в 02:24
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"Совсем чуть-чуть": Путин и генсек ООН рассмешили Меркель в Берлине

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Президент России Владимир Путин на полях конференции по Ливии, которая прошла в Берлине в воскресенье, 19 января, поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на русском языке.

Подтверждающее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Между лидерами состоялся забавный диалог. Путин что-то увлеченно обсуждал с Гутеррешем, когда в их разговор вмешалась удивленная Меркель. "Он с тобой на русском говорит?" – обратилась она к президенту РФ. "Чуть-чуть", – ехидно посмеялся Путин.

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Путин и генсек ООН рассмешили Меркель в Берлине

Путин и генсек ООН рассмешили Меркель в Берлине

Скриншот из видео

В комментариях отметили, что Меркель была в очень хорошем настроении, чего за ней уже давно не замечали. Она рассмеялась, услышав ответ Путина.

"Совсем чуть-чуть": Путин и генсек ООН рассмешили Меркель в Берлине
"Совсем чуть-чуть": Путин и генсек ООН рассмешили Меркель в Берлине
"Совсем чуть-чуть": Путин и генсек ООН рассмешили Меркель в Берлине
"Совсем чуть-чуть": Путин и генсек ООН рассмешили Меркель в Берлине
"Совсем чуть-чуть": Путин и генсек ООН рассмешили Меркель в Берлине

Как сообщал OBOZREVATEL, на конференции также произошел конфуз с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном – он едва смог выйти из авто.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Антониу Гутерреш Владимир Путин Ангела Меркель
Место
Германия Берлин
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