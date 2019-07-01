"Сказочный" Владимир Владимирович на прошедшей в Осаке встрече G-20 пил исключительно из собственного термоса, который был привезён из Москвы, в то время как остальные национальные лидеры, как нормальные люди, пили из поданных им бокалов.

Владимир Путин kasparov.ru

Событие в каком-то смысле эпохальное, которое в прекрасной России будущего будет вписано в учебники истории, как яркая черта финального этапа путинизма.

Новости Путин не отбрасывает тени

Паранойя и страх престарелого чекиста, боящегося потерять удерживаемый в течение последних десятилетий трон, перешли все возможные и невозможные границы. Теперь Путин боится даже пить и есть не из своей личной посуды. Это совершенно ненормально. Это параноидная шизофрения, причем весьма запущенная.

Путин за свою карьеру неоднократно устранял политических оппонентов, в том числе и с помощью различных ядов. Подобное не может пройти бесследно — оно всегда откладывается в глубине подсознания, а с возрастом начинает всплывать.

Кремль то ли не хочет, то ли уже не в состоянии скрывать безумие Царя, которое становится всё более явным. Если данный процесс не удастся хотя бы замедлить — нашему Солнцеликому придется уходить раньше истечения срока его полномочий, с пометкой "по состоянию здоровья".

Пить из собственной посуды — это странно и нелепо, но хотя бы безопасно для окружающих. Но, кто может точно сказать, что взбредет "Отцу нации" завтра? Быть может, придти на встречу лидеров с собственным оружием или влететь в зал, сидя на стерхе. Шизофреники — люди крайне непредсказуемые...

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.