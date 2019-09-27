Путин хочет восстановить СССР? Саакашвили сделал неожиданное заявление

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обвинил Россию в давлении на Грузию по поводу вступления страны в НАТО и Евросоюз.

Об этом сообщает "Интерфакс". По мнению Саакашвили, в планы российского руководства входит восстановить СССР к 2024 году.

"Путин решил к 2024 году, к будущим его выборам восстановить Советский Союз и планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию, основную часть Украины, кроме западной. Это его план", — заявил Саакашвили.

Михеил Саакашвили Слово і Діло

Откуда у него такая информация, грузинский лидер не уточнил.

"Сейчас имеет место очень большой сговор против грузинской государственности. Что это за сговор? Я вам скажу, что происходит вокруг Грузии. Во-первых, правительство Грузии проводит переговоры с руководством России о нейтральном статусе Грузии. Они хотят, чтобы объявили, что Грузия никогда не войдет в НАТО и Евросоюз", — отметил Саакашвили.

Как писал OBOZREVATEL, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо уменьшить экономическую зависимость от России. По ее словам, Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.

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