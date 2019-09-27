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27 сентября • обновлено в 18:35
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Путин хочет восстановить СССР? Саакашвили сделал неожиданное заявление

4.2т Читать материал на украинском

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обвинил Россию в давлении на Грузию по поводу вступления страны в НАТО и Евросоюз.

Об этом сообщает "Интерфакс". По мнению Саакашвили, в планы российского руководства входит восстановить СССР к 2024 году.

"Путин решил к 2024 году, к будущим его выборам восстановить Советский Союз и планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию, основную часть Украины, кроме западной. Это его план", — заявил Саакашвили.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

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Откуда у него такая информация, грузинский лидер не уточнил.

"Сейчас имеет место очень большой сговор против грузинской государственности. Что это за сговор? Я вам скажу, что происходит вокруг Грузии. Во-первых, правительство Грузии проводит переговоры с руководством России о нейтральном статусе Грузии. Они хотят, чтобы объявили, что Грузия никогда не войдет в НАТО и Евросоюз", — отметил Саакашвили.

Как писал OBOZREVATEL, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо уменьшить экономическую зависимость от России. По ее словам, Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.

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Персоны
Михеил Саакашвили Владимир Путин
Место
Грузия
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Они хотят, чтобы объявили, что Грузия никогда не войдет в НАТО и Евросоюз", — отметил Саакашвили...." () Очень даже нормальный дипломатический ход - объявить то, что хочет Россия, но в обмен на что? Теоретически и Украине это надо сделать, но Крым это вряд ли вернет. Об этом надо было думать раньше - до всех этих хаосов с Майданом. Запад, распаляя Майдан, не готов был оказывать настоящую поддержку Украине и не оказывает ее сейчас. Например деиндустриализация - с Россией сотрудничество прекратилось, а с ЕС и США не началось. Да хотя бы поддержка рождаемости в ходе убыли населения по причине военных действий, где она и кем планируется компенсировать убыль населения? Ответ напрашивается выходцами с Ближнего востока и Африки. А объявить о нейтральном статусе - сегодня объявили, а здесь автора типа Будет видно - нет ничего вечного, да и НАТО с ЕС говорят, что Украину в своем составе не видят, так в чем дело?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, ....объявили, а завтра типа Будет видно...
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Александрович Валера
Александрович Валера
Если Мишико хочет , то пусть сам создает
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Мир Миру
Мир Миру
Как стало известно из заявления беларуського президента, которое он сделал на брифинге 26 сентября, прозвучало предложение украинскому коллеге совместно строить промышленную инфраструктуру и наладить выпуск космических ракет и ракетного вооружения.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Мир Миру, Что Грузия может дать кроме сомнительного вина и криминальных авторитетов?
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Визріває економічно-політично-воєнне об"єднання України з Білорусь"ю, Грузією, але без участі РФ.
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