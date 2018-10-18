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''Путин готовит армию'': названы следующие страны-жертвы России

21.6тЧитать материал на украинском

Президент Российской Федерации Владимир Путин собирается воевать с постсоветскими странами Беларусью и Казахстаном.

Такое мнение высказал бывший израильский кадровый военный, сооснователь "Центра изучения повстанческих движений" в Украине Игаль Левин, пишет "ДС".

"На мой взгляд, Путин готовит армию и страну к конфликтам на постсоветском пространстве. Поэтому очень наивны люди в Украине, которые надеются на "Минск-2", мир, внешний фактор. Россия перевооружается не просто так. Они набирают военную мощь, показывают, что говорить будут с позиции силы", - отметил он.

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Также эксперт высказался по поводу следующих шагов российского президента.

"Во-первых, не дай Бог, перерастания ограниченной войны в тотальную против Украины. Во-вторых, Беларусь или Казахстан. Интересный момент. В Беларуси есть кроме армии еще и территориальная оборона. Что характерно, они тренируются на востоке Беларуси. Хоть Лукашенко мега лоялен Кремлю, но территориальная оборона тренируется на востоке страны. Понятно, это не регулярная армия, но это то, что может дипломатически позволить себе Лукашенко", - подчеркнул Левин.

По его словам, Лукашенко - игрок-одиночка, который понимает, кто восточный сосед, и как он решает все проблемы.

"Все понимают, что сосед - региональный бандит", - добавил Левин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что Путин потерпел поражение в сфере работы спецслужб и из-за этого впал в бешенство.

Персона
Владимир Путин
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"бывший израильский кадровый военный" судя по уровню аналитики, военный этот служил на должности не выше сержантской, максимум лейтенантской. На хрена захватывать Беларусь или Казахстан??? Какой в этом прок??? Вот сейчас перекрыли Батьке возможность навариваться на российских нефтепродуктах и посмотрим, как он запоёт...
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Александрович Алексей, ты как не имели с этого ничего та и меть не будешь. Захотят и снова за твой счёт будут Белорусь кормить Но тебя точно не спросят. )))
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Santi Amonito
Santi Amonito
Тефлоновое существо - ху*ло не остановит не потешное одыкабэ, ни бумажная "таежная свалка" совковых маразматиков. Фекальный "руцкай мырѣ" способен лишь распространять свое тлетворное зловоние. Пусть готовятся очередные "соседи-братья" к войне с "региональным гопником" - по другому не будет.
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Опять,т.е. снова,на "Обозе" новый пассажир с приставкой "экс",который может нести всё,что в голову взбредёт.Опять же,в данном случае,еврей-бандеровец.
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