Примерно год назад стало понятно то, как себе представляли Путин и его ближайшее окружение выход из стратегического тупика, в который они втащили страну и оказались придавленными ее махиной в самом конце тупика. Они справедливо решили, что однополярный мир, коим он сейчас является, во многом зависит от позиции США, и если ее правильно подкорректировать, то все можно наладить. Причем, они-то всерьез полагали, что все можно решить ко взаимному удовольствию. Им всего-то и надо было личных гарантий и гарантий для того, что они уже успели напилить, а за это они могли согласиться отойти от власти и привести на первое кресло любую компромиссную фигуру, и плевать на то, зачем она Западу могла бы понадобиться, хоть для ядерного разоружения, хоть для демонтажа всего проекта, который имеет название РФ.

Более того, сложилось впечатление, что Путин готов умереть на трубах с газом и нефтью, но это уже не совсем так. Сейчас трубы уже нужны не столько для обогащения (дальше уже просто некуда, десяток миллиардов влево, десяток – вправо, роли не играют), сколько для обеспечения личной безопасности, то есть, как предмет торга. Но безопасность его шкурки и его денег – в первую очередь. Если бы сегодня ему сказали, что он может со своим баблом без страха провести остаток жизни на Западе, то трубы могли бы получить новых владельцев с английским или немецким названием, а судьба вонючего гадюшника, который Путин презирает всем своим естеством, его вообще не волнует, как не волновала и раньше. Но эта логичная, и на взгляд Путина – выгодная сделка, не прошла.

Вся его надежда была на нового президента США, и потому была избрана совковая тактика уговоров – "надо еще чуть-чуть потерпеть и все наладится". Для того, чтобы работало это "потерпеть", нужны какие-то вменяемые временные рамки или хотя бы – какое-то пороговое значение, чтобы можно было вложить в головы формулу – "потерпеть до…". Вот смена власти в США и была такой чертой. Силы были рассчитаны до этого момента, но вдруг оказалось, что санкции посыпались еще более веселые, а прилетевшие Томагавки указали на то, что санкциями все может и не ограничиться.

В этот момент в Кремле четко поняли, что никаких гарантий они не получат, и даже если кто-то их даст, то такой же кто-то и отменит, а это значит – потеря "нажитого непосильным трудом", ибо оно идет жестким криминалом на Западе, и в конце концов – "турма и воши".

Мы прекрасно помним этот момент, когда там пришло осознание того, что спокойной и роскошной старости на острове в теплом море с другом Сильвио – не получится. Примерно в это время Москва объявила о том, что готова к отключению от системы банковских платежей СВИФТ. Так этот вопрос никто не ставит даже сейчас, но примерно год назад уже пошла целая серия заявлений о том, что собственная, внутренняя система уже постепенно вводится в строй.

Это означало, что старик решил доживать свои дни в Московии. Нет, окончательно надежды он не потерял, и если посмотреть на список лиц, которых администрация Путина поздравляет с днем рождения, то станет понятно, что надежда там не умрет до самой смерти. Кстати, больше всего фамилий из этого списка – граждане Германии, Австрии, Венгрии, ну и различные руководители бантустанов, наподобие Ирана или Венесуэлы. В любом случае, этот увесистый томик с фамилиями можно смело давать следователям для внимательного изучения финансового состояния именинников. Если по ним хорошенько поскрести, то кремлевские деньги там вспыхнут как путеводные звезды. Хотя, кто там в Германии будет скрести, или в Австрии, а тем более – в Венгрии?

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В любом случае, стало понятно, что это ржавое корыто начинает задраивать люки перед окончательным погружением. После этого последовал целый ряд шагов именно в этом направлении, например – курс на "дедолларизацию" и многое другое, и вот одним из последних актов этого ряда стал выход "РПЦ" из православия. Причем, эта секта не примкнула к кому-то, к тем же католикам или мусульманам, а просто обособилась в своем никому непонятном мирке.

Это значит, что задраиваются последние люки. Причем, делается это со внутренней стороны. И корыто вот-вот нырнет.

А причина тому проста. Если уж помимо воли самого Путина ему приходится планировать остаток жизни в РФ, то надо законопатить все щели, чтобы никакой поток из внешнего мира не разрушил его берлогу. То есть, идет глухая самоизоляция по иранскому или северокорейскому образцу, и сейчас идет заделывание крупных брешей.

"РПЦ" уже запретила своим прихожанам посещать храмы в Греции и Турции, но через небольшой промежуток времени выяснится, что они таки туда ходили. Фотки в Сети покажут, что запреты не возымели своего действия и тогда будут введены выездные визы, как это было при совке. В общем, лепрозорий самостоятельно входит в режим карантина.

Помнится, как замполит инструктировал нас перед выходом в увольнение, на случай, если встретится иностранец – в разговоры не вступать, на любой вопрос четко отвечать "нет", а вернувшись из увольнения, надлежало написать рапорт с описанием произошедшего.

Эта практика там скоро вернется. А те, кто сможет выезжать за рубеж, будут держаться группами не меньше трех, где один из трех будет конторским. От первых рассуждений о работе вне СВИФТа и до выхода из православия понадобился всего один год, а это значит, что темп у процесса довольно высокий, и скоро россияне узнают о том, что выезжать из РФ – уголовно наказуемое преступление.

С другой стороны, в Европе и на курортах Турции воздух станет чище, и вообще – будет куда спокойнее.