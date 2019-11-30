Путин дожал? Лукашенко согласился создать с РФ единый парламент и правительство

Беларусь и Россия планируют создать общее правительство и парламент.

Как передает Tut.by, об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, подчеркнув, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

"Президенты [Александр Лукашенко и Владимир Путин] договорились, что цели заявлены грандиозные, и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управленческие функции с обязательным выполнением. Такая задача сейчас решается", – сообщил посол.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования главы РФ Владимира Путина. При этом он употребил довольно резкое высказывание об экономическом союзе между странами.

Также Лукашенко публично упрекнул Россию в нежелании помочь с обеспечением армии современным оружием, несмотря на то, что республика продолжает осуществлять функции защиты РФ на западной границе.

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