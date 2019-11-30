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1 декабря • обновлено в 02:44
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Путин дожал? Лукашенко согласился создать с РФ единый парламент и правительство

6.6т
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Беларусь и Россия планируют создать общее правительство и парламент.

Как передает Tut.by, об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, подчеркнув, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

"Президенты [Александр Лукашенко и Владимир Путин] договорились, что цели заявлены грандиозные, и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управленческие функции с обязательным выполнением. Такая задача сейчас решается", – сообщил посол.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования главы РФ Владимира Путина. При этом он употребил довольно резкое высказывание об экономическом союзе между странами.

Также Лукашенко публично упрекнул Россию в нежелании помочь с обеспечением армии современным оружием, несмотря на то, что республика продолжает осуществлять функции защиты РФ на западной границе.

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Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Николаев Олег
Николаев Олег
У украинцев полыхнёт от этой новости. А когда это станет реальностью, зарево будет на месяц-два.
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4
2
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
беларуси больше нет -картошка продал
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2
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вот новость! Да об этом уже год ведутся переговоры!
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5
1
Иванович Василий
Иванович Василий
Kuksov Micha, вот именно что - "переговоры"! Дальше дело не пойдет. Демаршы дальше
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устанет_жить Московит
устанет_жить Московит
Kuksov Micha, Дерьмо поглощает территории.
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