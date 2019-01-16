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Путин доигрался: США выступили с жестким заявлением в адрес России

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В Госдепартаменте США сообщили, что приостановят свои обязательства по Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в заявленный срок, то есть 2 февраля 2019 года, если Россия не предоставит доказательства соблюдения Договора.

Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Она отметила, что страна с выходом из ДРСМД получит право начать разработку систем, ранее запрещенных Договором.

Постпред США при НАТО в свою очередь подчеркнул, что после приостановки ДРСМД с американской стороны у россиян будет еще полгода, до момента полного выхода Вашингтона, чтобы выполнить договор.

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В России резко отреагировали на это и заявили, что не будут предоставлять Штатам новых доказательств выполнения ДРСМД, так как все имевшиеся якобы уже переданы американской стороне.

Об этом "РИА Новости" сообщил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он считает, что такой шаг США — это "неприкрытая агрессия с целью размещения американских ракет в Европе", в то время как россияне "не понимают, чего от них хотят".

"В случае размещения американских ракет в Европе после их выхода из ДРСМД возникает действительная угроза для России нанесения по ней удара", — убежден Клинцевич.

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Кроме того, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал такие заявления PR-ходом американской администрации.

"Это голословное заявление, опять из разряда тех, которые позволяют как бы, по их мнению, демонизировать Россию, обвинять ее во всех смертных грехах, чего на самом деле наше государство не делало. То есть это еще раз PR-ход нынешней администрации США", — сказал он.

Иллюстрация. Договор о ракетах средней и малой дальности

Иллюстрация. Договор о ракетах средней и малой дальности

ca-irnews.com

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Темы
Российская военная угрозаХолодная война между Западом и Россией
Место
США
Теги
РоссияНовости РоссииГосударственная Дума Россииоружие
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну эти уловки уже стары,как мир.Выдвинуть какую-нибудь претензию заранее зная об ее обсурдности и о том,что выполнять эти хотелки никто не будет.А потом ссылаться на то,что "не выполняют,а мы все такие хорошие.Это примерно тоже самое,что я КожаномуДубу Руслану скажу - ты трансвестит с одной долей мозга(левой).И если ты мне через час убедительно не докажешь обратное,то я буду считать это доказательством своих слов)
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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