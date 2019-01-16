Путин доигрался: США выступили с жестким заявлением в адрес России

В Госдепартаменте США сообщили, что приостановят свои обязательства по Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в заявленный срок, то есть 2 февраля 2019 года, если Россия не предоставит доказательства соблюдения Договора.

Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Она отметила, что страна с выходом из ДРСМД получит право начать разработку систем, ранее запрещенных Договором.

Постпред США при НАТО в свою очередь подчеркнул, что после приостановки ДРСМД с американской стороны у россиян будет еще полгода, до момента полного выхода Вашингтона, чтобы выполнить договор.

В России резко отреагировали на это и заявили, что не будут предоставлять Штатам новых доказательств выполнения ДРСМД, так как все имевшиеся якобы уже переданы американской стороне.

Об этом "РИА Новости" сообщил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он считает, что такой шаг США — это "неприкрытая агрессия с целью размещения американских ракет в Европе", в то время как россияне "не понимают, чего от них хотят".

"В случае размещения американских ракет в Европе после их выхода из ДРСМД возникает действительная угроза для России нанесения по ней удара", — убежден Клинцевич.

Кроме того, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал такие заявления PR-ходом американской администрации.

"Это голословное заявление, опять из разряда тех, которые позволяют как бы, по их мнению, демонизировать Россию, обвинять ее во всех смертных грехах, чего на самом деле наше государство не делало. То есть это еще раз PR-ход нынешней администрации США", — сказал он.

Иллюстрация. Договор о ракетах средней и малой дальности ca-irnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 декабря 2018 года США заявили, что выйдут из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

В свою очередь в РФ ответили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Снять с вооружения крылатую ракету Кремль призвали и в Германии.

Россия внесла резолюцию в поддержку Договора, однако в Генассамблее ООН ее принимать отказались из-за неэффективности.

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