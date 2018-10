Путин доигрался? США разорвут ракетный договор с Россией: что это значит

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

Об этом сообщает AFP. Отмечается, что после разрыва договора Штаты будут продолжать развивать вооружение.

Ранее в New York Times заявляли, что о таком решении страны сообщит помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который приедет в РФ с визитом 21 октября.

"Пакт сдерживал Соединенные Штаты от развертывания нового оружия, чтобы реагировать на попытки Китая закрепить доминирующее положение в западной части Тихого океана", - пишет New York Times.

По информации источника Fox News, США вместе со своими союзниками пытались вернуть Россию к прозрачности соблюдения соглашения в полном объеме.

"Несмотря на наши возражения, Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты и игнорирует призывы к прозрачности", – сказал источник.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

#BREAKING Trump confirms US will pull out of nuclear deal with Russia pic.twitter.com/m9AnQPrFEz