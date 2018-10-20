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Путин доигрался? США разорвут ракетный договор с Россией: что это значит

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

Об этом сообщает AFP. Отмечается, что после разрыва договора Штаты будут продолжать развивать вооружение.

Ранее в New York Times заявляли, что о таком решении страны сообщит помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который приедет в РФ с визитом 21 октября.

"Пакт сдерживал Соединенные Штаты от развертывания нового оружия, чтобы реагировать на попытки Китая закрепить доминирующее положение в западной части Тихого океана", - пишет New York Times.

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По информации источника Fox News, США вместе со своими союзниками пытались вернуть Россию к прозрачности соблюдения соглашения в полном объеме.

"Несмотря на наши возражения, Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты и игнорирует призывы к прозрачности", – сказал источник.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент России Владимир Путин пригрозил возмездием за ядерный удар по РФ.

Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Это значит, что и Россия сможет размещать ракеты средней дальности на своей территории, взяв на прицел тех американских шнырей, которые разместят у себя аналогичные пиндосские ракеты, ведь из-за лужи ими не дострельнешь.Кто не захочет жить спокойно-нарисует мишень на своем тощем заду
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Степан Графский
Степан Графский
Опять замаячил Карибский кризис.?)) Только теперь ещё и Венесуэла желает видеть российские базы у себя. А Никарагуа и Куба ещё и китайские))
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Рашки, що ви тут в нас робите? Чого вас сюди тягне? Чого не живите в своїх ЗМІ? Зробіть нам ласку - забудьте про нас.
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Олег Олег
Олег Олег
Ilchenko Tamara, шо мы в вас робим? Мы вас, свиней хахляцких, просто натягиваем на толстый русский член, чувствуешь, как замечательно входит и выходит?
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Степан Графский
Степан Графский
Ilchenko Tamara, На Обозе я начинаю понимать , что на свете есть миллионы людей тупее меня)))
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