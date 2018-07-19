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Марк Гордиенко
Марк Гордиенко
Руководитель Ради Громадської БезпекиВсе статьи автора

Путин добился главного: Украина в опасности

5.9т

Чего добился Путин встречаясь с Трампом?

Главного.

Он теперь - Доктор Зло, формирующий мировую повестку дня.

И в этом главный косяк, проигрыш и позор Трампа и США.

США из мирового крутого полицейского превратились в продажного копа-полицейского, торгующегося с бандитом за ежемесячную мзду.

А бандит от этого получает невыносимый кайф. И ему не мзда важна, а важен именно этот результат, как коп, которого все боялись и уважали, стал просто продажным, и потому не страшным, и не уважаемым торгашом...

Следующий шаг - это когда коп станет служить бандиту, и тот вернет свои серебрянники сторицей.

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Это психологический, ментальный, психический, экзистенциональный американский Перл-Харбор.

Надеюсь, после этого Америка очнется, и мы увидим битву за Мидуэй и Хиросиму с Нагасаки.

А пока - Украина находится в большей опасности, чем в 2014 году. В 2018-19 году нас могут демократически, через выборы, опять вернуть в стойло "русского мира"...

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Автор
Марк ГордиенкоМарк Гордиенко
Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Источник
Источник:Facebook Марка Гордиенко
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Степа,мудыла,опять клава липнет!Шо ж ты,идиот,не можешь отодвинуться от нее?Степа,Степа,ну хоть кол на башке теши-не брызгай на кнопки,приплюснутый!
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Очень точно подмечено..)) А вибора в Украине придется отменить..На время существования рфии..
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые! емирный банк констатировал шокирующую украинскую реальность. Экономический кризис, который начался в 2014 году в Украине, привел к тому, что уровень бедности в стране увеличился на 67%. Что будет с вами бедолагам дальше,? Совет! Продолжайте скакать, не останавливайтесь. Перемогу где то рядом)))
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