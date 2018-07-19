Чего добился Путин встречаясь с Трампом?
Главного.
Он теперь - Доктор Зло, формирующий мировую повестку дня.
И в этом главный косяк, проигрыш и позор Трампа и США.
США из мирового крутого полицейского превратились в продажного копа-полицейского, торгующегося с бандитом за ежемесячную мзду.
А бандит от этого получает невыносимый кайф. И ему не мзда важна, а важен именно этот результат, как коп, которого все боялись и уважали, стал просто продажным, и потому не страшным, и не уважаемым торгашом...
Следующий шаг - это когда коп станет служить бандиту, и тот вернет свои серебрянники сторицей.
Это психологический, ментальный, психический, экзистенциональный американский Перл-Харбор.
Надеюсь, после этого Америка очнется, и мы увидим битву за Мидуэй и Хиросиму с Нагасаки.
А пока - Украина находится в большей опасности, чем в 2014 году. В 2018-19 году нас могут демократически, через выборы, опять вернуть в стойло "русского мира"...
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