Борьба спецслужб происходит, в основном , тайно и редко становится достоянием общественности. Но в последнее время можно наблюдать и публичные схватки между ведущими разведками – их надо только уметь "прочитать".

США недавно в очередной раз мощно ударили по российским спецслужбам. Американский Минюст на днях предъявил обвинение шести сотрудникам ГРУ из войсковой части №74455. Эту группировку, также известную как Sandworm, обвиняют в самых серьезных известных кибератаках: создании разрушительного вируса NotPetya, отключении электростанций в Украине, атаках на военные объекты НАТО, взломе избиркомов в США, попытке срыва Олимпийских Игр в Южной Корее и других преступлениях. С заявлением о поддержке этих обвинений выступил и МИД Великобритании.

А Евросоюз совсем недавно объявил антироссийские санкции за отравление Алексея Навального – под раздачу попали несколько крупных российских чиновников – среди них не только главный куратор внутренней политики в администрации президента Сергей Кириенко, а и глава ФСБ Александр Бортников.

Ранее еще были санкции к РФ за отравление киллерами ГРУ в Великобритании Сергея Скрипаля – тогда из многих стран ЕС массово высылали сотрудников российских спецслужб, которые работали под дипломатической "крышей".

Да и сейчас отдельные страны продолжают высылать сотрудников российских спецслужб, задействованных в агрессивных действиях против этих конкретных государств: только в последнее время российских шпионов выгнали их Болгарии, Норвегии, Словакии. А прямо в эти дни разгорается шпионский скандал с участием российских спецслужб в Турции.

Чем ответила Россия?

Вряд ли даже после таких действий Запада против спецслужб РФ их работа будет прекращена – разве что российские шпионы станут более осторожными.

Публично же у российских властей нет ничего серьёзного, чтобы ответить симметрично. Разве уколоть американцев, выдав бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену бессрочный вид на жительство в России. Такой себе символический "привет" Вашингтону, который предъявил Сноудену обвинения в шпионаже и похищении госсобственности.

А в остальном Москва продолжает отрицать свою причастность и к указанным в начале киберпреступлениям, и к биологическому терроризму (отравления оппонентов Кремля по всему миру и даже внутри России). Кроме того, Кремль контратакует публичными заявлениями - традиционно уличая своих оппонентов в неподобающих делах, действуя по принципу "а у вас не*ров линчуют".

Интересно, что этим неожиданно занялся напрямую директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, перехватив инициативу у главы МИД Лаврова. Сначала он заявил, что США продолжают "бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ". Например, что США якобы готовят план революции в Молдове в случае переизбрания нынешнего президента республики Игоря Додона, который не нравится Вашингтону за то, что поддерживает "конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией".

Еще директор СВР отметился заявлением о том, что в зону карабахского конфликта активно стягиваются иностранные боевики.

А затем глава российской внешней разведки и вовсе поехал с внешнеполитическим вояжем – склонять главу соседней Беларуси к более тесной интеграции. Хотя, отвечая на вопрос о цели поездки Нарышкина в Минск, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что между Россий и Беларусью идет "настолько обширное взаимодействие, причем это никак не связано с событиями в Беларуси".

"Подводные камни" кремлевского царства

Кроме сугубо внешнеполитического аспекта, внезапная публичная активность директора СВР может быть связана и с российскими внутриполитическими разборками.

Во-первых, это повод "пнуть" конкурентов по разведцеху – военную разведку (ГРУ РФ), показав наочно как работают "белые воротнички" из СВР. Ведь громкие провалы и последовавшие за ними санкции против России связывают как раз с проколами подчиненных министра обороны Сергея Шойгу.

Во-вторых, Нарышкин таким образом усиливает собственные аппаратные позиции в окружении Путина. Прокремлевский Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ уже посвятил белорусскому вояжу Нарышкина отдельный пост, в котором указал на появление тандема Нарышкин-Мишустин-Козак, который работает по проблемам постсоветского пространства. И даже намекнул на большие перспективы директора СВР.

"Нарышкин сегодня входит в ближайший круг п резидента РФ . При этом самому Нарышкину явно нравится публичная деятельность. Он явно готов к любой значимой публичной должности", - говорится в сообщении. Его авторы даже намекают какие: то ли главы МИД, то ли главы объединенного министерства безопасности, то ли вице-премьера по силовым вопросам или спикера Совета федерации.

Но не исключено, что перспективы у Нарышкина гораздо далекоидущие. Еще в марте этого 2020 года экс-советник Путина Андрей Илларионов обратил внимание на начало кампании в СМИ по созданию положительного имиджа Сергея Нарышкина. И посоветовал присмотреться к нынешнему директору Службы внешней разведки РФ – уже как к приемнику Путина.

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