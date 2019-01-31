''Проведем денацизацию!'' Соловьев пригрозил Украине потерей территорий

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия рассматривает возможность проведения в Украине "денацизации" и захвата ее территорий.

По его словам, такой сценарий будет реализован, если в Киеве произойдет силовой захват власти. Бредовыми идеями Соловьев поделился в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

Поводом для его угроз стало заявление украинского политолога Василия Вакарова. Он сказал, что поколение украинцев, растущее на возрождении исторической памяти, в будущем может захватить власть в свои руки.

"Я — за. Вот пусть захватывают — тем больше у нас будет оснований провести экстренную денацизацию", — едко ответил Вакарову Соловьев.

Однако украинец возразил ему, подчеркнув, что так просто России реализовать этот план не удастся. Кроме того, он спросил у пропагандиста, почему страна-агрессор так обеспокоена судьбой Украины и не перестает о ней говорить.

"Очень просто — вы нам приносите деньги. Чем дольше у себя творите чушь и глупость, тем больше квалифицированных людей идет к нам, тем больше ваших денег идет к нам, и территории придут", — нагло подытожил рупор Кремля.

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