Против задержанных в Минске украинских волонтеров открыли уголовное производство

В Беларуси открыли уголовное производство в отношении двух задержанных в Минске украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

Как рассказала белорусская правозащитница Татьяна Равьяка, производство открыли по статье о "массовых беспорядках", которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения, передает "Радио Свобода".

"Они приехали в Беларусь только сегодня (12 августа – Ред.), пили кофе, пошли гулять и были задержаны. Они не могли и не участвовали ни в каких беспорядках", – сказала правозащитница.

По ее словам, у Реуцкого отобрали компьютер, у Васильева – паспорт и другие вещи. Сейчас украинцы находятся в одном из СИЗО. Посольство Украины в Минске об их задержании якобы сообщили.

Дело основано на событиях в Минске, которые начались 10 августа и которые власть называет массовыми беспорядками, уточнила Равьяка.

Оба украинца прибыли в Беларусь из правозащитной организации "Восток SOS" в рамках миссии по оказанию помощи своим белорусским коллегам, из-за ареста граждан во время акций протеста.

"Они пришли к нам в трудное время, чтобы поддержать нас, потому что правозащитники это принимают. В то же время мы посетили Украину и другие страны", – говорит Равяка.

Напомним, Реуцкого и Васильева задержали 12 августа из-за того, что они стали свидетелями того, как в Минске задерживают человека, который просто переходил дорогу.

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