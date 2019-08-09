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Против США: Франция резко отсекла призыв Зеленского по Донбассу

11.6т Читать материал на украинском

Франция против возможного присоединения США к переговорам "нормандского формата" по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским.

С соответствующим заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел страны на брифинге в пятницу, 9 августа, передает пресс-служба ведомства.

"Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению минских соглашений, в частности, в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером. Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня", – сказал он.

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Франция отсекла призыв Зеленского

Франция отсекла призыв Зеленского

Напомним, Зеленский предложил главе РФ Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции из-за срыва перемирия на Донбассе.

В США в свою очередь заявили, что готовы присоединиться к переговорам, однако лишь в том случае, если на это согласятся все страны "нормандского формата".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Германии подтвердило готовность активизировать переговоры в "нормандском формате" из-за срыва боевиками перемирия на Донбассе и убийства четырех украинских военных.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Франция
Теги
Донбасс нормандский формат
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Карпов Стас
Карпов Стас
Во Франции, как и в Германии, понимают, что США не заинтересованы в прекращении гражданского конфликта на Древних, поэтому и не хотят видеть их в переговоров процессе
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Карпов Стас
Карпов Стас
Карпов Стас, на Донбассе. Гугл достал
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Serov Oleg
Serov Oleg
завтра борис джонсон пошлет клоуна...зовите лучше далю грибаускайте,она согласится..
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да послать нужно весь этот формат на куй!толку от этих мудил из ЕС если они ничего не решают?
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Nemo Александр
Nemo Александр
Карпов Стас, в 2024 и поговорим
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Карпов Стас
Карпов Стас
Артеллерист Моня, а США решают? Надо договариваться с сепаратистами, которые не признали переворот в Киеве в 2024
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