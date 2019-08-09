Против США: Франция резко отсекла призыв Зеленского по Донбассу

Франция против возможного присоединения США к переговорам "нормандского формата" по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским.

С соответствующим заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел страны на брифинге в пятницу, 9 августа, передает пресс-служба ведомства.

"Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению минских соглашений, в частности, в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером. Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня", – сказал он.

Франция отсекла призыв Зеленского

Напомним, Зеленский предложил главе РФ Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции из-за срыва перемирия на Донбассе.

В США в свою очередь заявили, что готовы присоединиться к переговорам, однако лишь в том случае, если на это согласятся все страны "нормандского формата".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Германии подтвердило готовность активизировать переговоры в "нормандском формате" из-за срыва боевиками перемирия на Донбассе и убийства четырех украинских военных.

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