Против Путина и за Украину: Россия подло отомстила влиятельному сенатору США

Сенатор Рон Джонсон из штата Висконсин получил отказ Москвы в запросе на въездную визу в составе делегации Конгресса США.

На своей сенатской странице Джонсон высказал предположение, что отказ российских властей связан с его критическими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина, пишет "Радио Свобода".

Пресс-секретарь сенатора сообщил, что визит в Москву был запланирован на следующей неделе в рамках поездки делегации Конгресса в несколько европейских стран.

Рон Джонсон Радио Свобода

Как известно, Джонсон, глава Комитета Сената по вопросам внутренней безопасности, назвал аннексию Крыма Кремлем в 2014 году трагедией исторических масштабов. Несмотря на отказ во въезде в Россию, он заявил, что будет и впредь выступать за решительный ответ на агрессию и за откровенный диалог.

Джонсон является спонсором ряда законопроектов в Конгрессе направленных на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине. Джонсон также является одним из инициаторов переименования улицы перед посольством России в Вашингтоне в честь застреленного в 2015 году в Москве политика Бориса Немцова.

После поездки Джонсона в Москву в 2018 году сенатор заявил, что Конгресс зашел слишком далеко в своем желании наказать Россию и что вмешательство Кремля в выборный процесс США не является самой большой угрозой демократии. По его словам такой подход только преувеличивает результаты вмешательства России в американский выборный процесс. В то же время, предупредил сенатор, с Путиным всегда надо быть начеку, чтобы предотвратить подобное вмешательство в 2020 году.

При этом пресс-служба российской дипмиссии заявила, что американский сенатор Рон Джонсон якобы не обращался в посольство РФ в Вашингтоне и не информировал о намерении посетить Россию.

В заявлении говорится о том, что "безосновательность обвинений сенатора Джонсона в адрес России не оставляет сомнений, что он настроен на конфронтацию": "В привычной для этого политика русофобской манере он искажает внешнюю политику России, допускает грубые выпады".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский продюсер Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд в страну. Он с 2017 года является "советником главы Республики Крым", с 2015 года — "советником мэра Ялты".

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