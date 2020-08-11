Протесты в Беларуси показали на Google Maps: видно, куда свозят технику и где разгоняют митингующих

В приложении Google Maps пользователи создали интерактивную карту митингов в столице Беларуси Минске, которые начались 10 августа после выборов президента.

На карте различными метками обозначены места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.

Желтыми отметками обозначены места, где митингующие могут найти приют, розовыми – места разгона участников акций, оранжевыми – места задержания протестующих.

Протесты в Беларуси показали на Google Maps google.com/maps

Протесты в Беларуси показали на Google Maps google.com/maps

Также на карте видно, какие станции метро закрыли, а также месте сбора людей.

Протесты в Беларуси показали на Google Maps google.com/maps

Детальную трансляцию "бунта" в Беларуси читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз побеждает на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания. Столкновения не утихали до глубокой ночи.

В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших, предварительно, есть жертвы.

Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.

В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.

Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.