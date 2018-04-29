Протесты в Армении возобновились: фотофакт

В столице Армении Ереване возобновились митинги.

Лидер оппозиции, депутат Никол Пашинян призвал ровно в 12:00 возобновить акции гражданского неповиновения, передает ТСН.

Сейчас несколько сотен оппозиционеров стоят на пешеходных переходах, блокируя движение. Другие ездят на автомобилях по площади и сигналят. Из окон машин они вывесили национальные флаги.

Прилегающие к площади центральные улицы перекрыты.

В свою очередь Пашинян собирается присоединиться к протестующим в 17:00 на площади Франции, откуда направится к площади Республики, где в 19:00 запланирован митинг.

Протесты в Ереване Reuters

Протесты в Ереване Reuters

Протесты в Ереване Reuters

Протесты в Ереване Reuters

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Протесты в Ереване Reuters

Протесты в Ереване Reuters

Протесты в Ереване Reuters

Напомним, что митинги в Армении начались 13 апреля под руководством движения "Мой шаг" во главе с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном. Саргсян был избран главой правительства 17 апреля текущего года, после двух президентских сроков.

Саргсян объявил об отставке на одиннадцатый день протестов в стране против его назначения. Исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер республики Карен Карапетян.

Как сообщал "Обозреватель", после успеха протестов, Армению предупредили о военной угрозе РФ.