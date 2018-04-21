"Вы против воли царя-Путина?" В протестах Армении увидели показательный момент

Кремль довольно сдержанно отреагировал на антиправительственные протесты в Армении, однако риторика заявлений России напомнила о временах украинского Майдана.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук.

По словам эксперта, ей было интересно, как отреагирует официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Россия была довольно осторожна. С Захаровой все понятно - "давайте будем рассматривать этот вопрос в правовом поле, бла-бла-бла..." А Песков сказал - "тем более, что Владимир Путин уже поздравил Саргсяна", - напомнила международник.

Как отметила Верещук, слова Пескова можно трактовать - "вы что, против воли царя?".

Эксперт напомнила о временах первого Майдана в Украине, когда Путин поздравил Виктора Януковича с победой на президентских выборах.

"Его это взбесило тогда, поскольку "я тебя уже благословил", - объяснила она.

Однако эксперт не ожидает эскалации насилия во время армянских протестов: "Слишком рискованно сейчас Путину стрелять в Армении".

Как сообщал "Обозреватель", Армения переходит на парламентскую форму правления. В стране выступили против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, который, в соответствии с реформой, будет иметь очень широкие полномочия. В Ереване уже несколько дней продолжаются массовые протесты. В столкновениях с полицией пострадали десятки человек, среди которых и правоохранители.