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9 января • обновлено в 21:11
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Протесты в Абхазии: "парламент" проголосовал за отставку "президента"

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"Парламент" Абхазии, оккупированной РФ грузинской территории, проголосовал за отставку так называемого президента республики Рауля Хаджимбу.

Как передают российские ресурсы, депутаты приняли решение после того, как вечером 9 января протестующие во главе с оппозиционерами заблокировала здание "администрации президента".

Причина протестов – недовольство результатами "выборов главы" Абхазии. Хаджимба обошел своего конкурента, кандидата от оппозиционной партии Алхаса Квицинию всего на 1%.

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Рауль Хаджимба

Рауль Хаджимба

interfax.ru

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Абхазии начались массовые протесты с требованием новых выборов. В частности, несколько сотен людей собрались в центре Сухума, выломали дверь здания "администрации президента" и взяли его штурмом.

Также 9 января "спикер парламента" внезапно угодил в больницу с сердечным приступом.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Грузия
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