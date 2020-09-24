Протесты против "инаугурации" Лукашенко закончились задержанием более 250 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
2,1 т.

  • В Беларуси утихли протесты после "инаугурации" Александра Лукашенко

  • Известно о задержании 259 человек по всей стране

  • Среди активистов были раненые

Задержания в Беларуси

В Беларуси на протестах после "инаугурации" незаконно избранного Александра Лукашенко 24 сентября задержали минимум 259 человек.

Больше всего протестующих задержали в столице – Минске, сообщил правозащитный центр "Вясна".

Также задержания происходили в Могилеве, Гомеле, Столино, Бресте и других городах. Список задержанных обновляется.

Правоохранители применяли грубую силу.
Мужчину задержали силовики в Минске.

В день "инаугурации" Лукашенко силовики действовали жестче, чем обычно. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в местных СМИ и телеграм-каналах.

Милицию перевели на усиленный режим несения службы. Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Протесты в Беларуси утихли поздно ночью.

Протестующих разгоняли водометами.
Силовики задерживали людей .
Силовик распылил слезоточивый газ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

БеларусьПротесты в БеларусиАлександр Лукашенко