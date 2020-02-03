Пропали на 3 часа! Зеленский и Эрдоган опоздали на брифинг

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган, которые в 13:40 3 февраля должны были появиться перед журналистами после встречи, на 3 часа опоздали на обещанный брифинг.

О причинах задержки не сообщали. Однако уже в 16:45 лидеры начали публичное подписание документов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, зал был заполнен представителями прессы. Время от времени и они покидали помещение.

Зеленский и Эрдоган пропали на 3 часа

Как сообщал OBOZREVATEL, Эрдоган, прибывший с визитом в Киев, поприветствовал украинских военных словами "Слава Украине!"

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