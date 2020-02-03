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3 февраля • обновлено в 17:41
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Пропали на 3 часа! Зеленский и Эрдоган опоздали на брифинг

2.7т
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Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган, которые в 13:40 3 февраля должны были появиться перед журналистами после встречи, на 3 часа опоздали на обещанный брифинг.

О причинах задержки не сообщали. Однако уже в 16:45 лидеры начали публичное подписание документов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, зал был заполнен представителями прессы. Время от времени и они покидали помещение.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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sdfasfgas vanechka
sdfasfgas vanechka
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Зельке ответы на вопросы писали
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Эрдоган кончить не мог
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