"Государство-вирус!" Пропагандисты на росТВ поскандалили из-за Украины

В эфире российского телевидения поскандалили два пропагандиста, обсуждая Украину и ее противодействие российской агрессии.

При этом один из них был явно пророссийским, а второй пытался демонстрировать проукраинскую позицию, но все равно срывался на имперские месседжи, которые продвигает страна-агрессор. Бурная дискуссия между ними завязалась на программе "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российские пропагандисты Скриншот видео

"Я думаю, что – сегодняшняя Украина – это государство-вирус. И ровно в таком жанре, в таком виде она и нужна американцам, вообще Западу. Они почему-то считают, что через этот вирус будут заражать нас – большую Россию. А получается с точностью до наоборот: на нас этот вирус не действует, у нас достаточно устойчивый иммунитет, а этот вирус начинает распространяться в другую сторону. Скоро Запад поймет, что им этот вирус самим опасен. А вы продолжаете жить в иллюзии, что вот эти ваши русофобские настроения кому-то нужны", – оскорбительно съязвил российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов.

Однако ему попытался возразить украинский эксперт, постоянный гость российских эфиров Гордей Белов. Впрочем, его ответ вышел неубедительным, поскольку в нем он внезапно поддержал традиционный миф об "одном народе" с россиянами.

"Запомните раз и навсегда – Украина – не вирус! А от вас шарахается весь мир! Вас называют агрессорами. У нас один народ, у нас нет вируса. Вы и есть враги всех народов! Есть один народ – Россия, Украина, Беларусь. А в этом народе живут вот такие убеждения, которые исповедуете вы, разжигая только конфликты", – подыграл украинец российским пропагандистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила скандал в прямом эфире из-за того, что украинский гость раскритиковал президента страны-агрессора Владимира Путина. Поводом для конфликта стал ее спор с украинским общественным деятелем Гордеем Беловым о пятом президенте Украины Петра Порошенко.

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