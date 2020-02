Хотели посадить на 9 лет: громкое расследование по соратнику Трампа приняло неожиданный поворот

Предложившие посадить на девять лет соратника Дональда Трампа Роджера Стоуна федеральные прокуроры США вышли из процесса.

Это произошло после того, как американский президент назвал их представления в суд несправедливыми, сообщило во вторник, 11 февраля, издание The Hill.

Из дела вышли прокурор министерства юстиции США Джонатан Кравис, первый представитель стороны обвинения Аарон Зелински, прокуроры Майкл Марандо, Тимоти Дж. Ши.

Более того, Кравис покинул Министерство юстиции, объявив о своей отставке в качестве помощника адвоката США.

CNN сообщил, что просьбу о выходе из процесса подал также федеральный прокурор Адам Джед.

Все они принимали участие в подготовке рекомендаций для суда о наказании бывшего политконсультанта президента США.

Сторона обвинения 10 февраля предложила посадить Стоуна сроком от семи до девяти лет по семи пунктам обвинений, связанных с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

Обвинения касались давления на свидетелей, препятствование работе следствия, а также предоставление ложных заявлений следствию в пяти отдельных случаях.

После этого в Минюсте администрации Трампа назвали "чрезмерными" предложения федеральных прокуроров. Подобный шаг министерства американские СМИ назвали "крайне необычным и политизированным".

Сам Трамп в своем Twitter-акаунте выступил категорически против рекомендаций федеральных прокуроров по Стоуну. Он назвал это "ужасной и очень несправедливой ситуацией".

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv