"Продали Украину!" Стало известно, как Россия выторговала возвращение в ПАСЕ

Россия договорилась с Западом о возвращении в ПАСЕ, а в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники.

Отмечается, что между Западом и Москвой еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, куда входили пленные моряки.

Согласно этому плану российская делегация возвращается в ПАСЕ. А взамен Россия освобождает моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы. Также РФ должна была восстановить платежи в бюджет СЕ, где она уже накопила долг около 70 млн евро.

Издание пишет, что украинские дипломаты знали о таком плане, однако он звучал как "ультиматум", или "предложение, от которого нельзя отказаться".

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предоставили этот план украинской стороне во время визитов президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин, однако согласия украинского главы на эту сделку они не получили.

"Нам продают то, о чем они уже договорились с Россией", – отмечается в публикации.

ПАСЕ

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