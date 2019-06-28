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"Продали Украину!" Стало известно, как Россия выторговала возвращение в ПАСЕ

5.3тЧитать материал на украинском

Россия договорилась с Западом о возвращении в ПАСЕ, а в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники.

Отмечается, что между Западом и Москвой еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, куда входили пленные моряки.

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Согласно этому плану российская делегация возвращается в ПАСЕ. А взамен Россия освобождает моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы. Также РФ должна была восстановить платежи в бюджет СЕ, где она уже накопила долг около 70 млн евро.

Издание пишет, что украинские дипломаты знали о таком плане, однако он звучал как "ультиматум", или "предложение, от которого нельзя отказаться".

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предоставили этот план украинской стороне во время визитов президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин, однако согласия украинского главы на эту сделку они не получили.

"Нам продают то, о чем они уже договорились с Россией", – отмечается в публикации.

ПАСЕ

ПАСЕ

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Персоны
Ангела МеркельЭммануэль МакронВладимир Зеленский
Теги
РоссияПАСЕ
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Asiatour Asiatour
Asiatour Asiatour
Ну нормальный план. Хоть моряки домой вернутся. Пеця до сих пор бы на их заточении пиарился, но для освобождения палец о палец не ударил бы.
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Mega Death
Mega Death
За что люблю украинцев, так за то что они всегда найдут оправдание своей некчемности и из любой зрады перемогу для себя слепят))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
)))Путин всегда говорил европоидам...приезжайте в Крым...ради бога...через мост или Москву
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