"Продали Украину!" Стало известно, как Россия выторговала возвращение в ПАСЕ

Россия договорилась с Западом о возвращении в ПАСЕ, а в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники.
Отмечается, что между Западом и Москвой еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, куда входили пленные моряки.
Согласно этому плану российская делегация возвращается в ПАСЕ. А взамен Россия освобождает моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы. Также РФ должна была восстановить платежи в бюджет СЕ, где она уже накопила долг около 70 млн евро.
Издание пишет, что украинские дипломаты знали о таком плане, однако он звучал как "ультиматум", или "предложение, от которого нельзя отказаться".
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предоставили этот план украинской стороне во время визитов президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин, однако согласия украинского главы на эту сделку они не получили.
"Нам продают то, о чем они уже договорились с Россией", – отмечается в публикации.
ПАСЕ
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
В свою очередь, партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из ПАСЕ, несмотря на возвращение России в эту организацию.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram