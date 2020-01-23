Главная Новости
23 января • обновлено в 13:48
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Проблема с унитазом!" Российские пропагандисты жестко оскандалились фейком о катерах Украины. Видео

1.1т
Читать материал на украинском

Российские пропагандисты опубликовали в сети фейковые признания якобы украинского моряка, который утверждает, что унитазы с катеров ВМС Украины никто не крал.

Стрим с лже-военным был частью программы "Вечера у дяди Миши". Так, пропагандисты утверждают, что на самом деле украинское командование якобы неправильно сообщило СМИ детали (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Новости
Принесли унитазы с бумагой: украинцы ярко отреагировали на жлобство России. Фото и видео

Украинские катера, которые вернула Россия

Украинские катера, которые вернула Россия

"Крым.Реалии"

"Командир пришел и спросил, все ли на месте... Кто-то выскочил и сказал, что с унитазами какие-то проблемы... А тот неправильно понял, выскочил и доложил СМИ, что их вообще нет..." – говорит представленный пропагандистами в качестве украинского моряка военный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Обмен пленными Обострение в Азовском море Аннексия Крыма
Место
Россия
Тег
Керченский пролив
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
11
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
На момент передачи унитазы есть, что зафиксировано на видео, а вот фото без унитазов на момент прибытия так и не опубликовано - одни нахрюкивания, что их там нет. Так что где фейк и так понятно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pollak John
Pollak John
и фонари вата не снимала , и трусы у боцмана она не воровала , и моторную лодку никто пальцем не тронул и проводку никто не ломал , и к двигателям никто из ватничков не прикасался ) Ох и лохи эти ватаны )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги