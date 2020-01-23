"Проблема с унитазом!" Российские пропагандисты жестко оскандалились фейком о катерах Украины. Видео

Российские пропагандисты опубликовали в сети фейковые признания якобы украинского моряка, который утверждает, что унитазы с катеров ВМС Украины никто не крал.

Стрим с лже-военным был частью программы "Вечера у дяди Миши". Так, пропагандисты утверждают, что на самом деле украинское командование якобы неправильно сообщило СМИ детали (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Украинские катера, которые вернула Россия "Крым.Реалии"

"Командир пришел и спросил, все ли на месте... Кто-то выскочил и сказал, что с унитазами какие-то проблемы... А тот неправильно понял, выскочил и доложил СМИ, что их вообще нет..." – говорит представленный пропагандистами в качестве украинского моряка военный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов состоялась 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

Выяснилось, что корабли прибыли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

Моряки заявили, что с борта забрали даже их личные вещи, в том числе белье.

Командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне поснимали на кораблях плафоны, розетки и даже унитазы.

В ФСБ заверили, что судна отправили в "нормальном состоянии".

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