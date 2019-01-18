''Признаете русский язык и федерализацию'': на росТВ бурно отреагировали на скандал во Львове

Путинские пропагандисты обрадовались решению Львовского окружного административного суда об отмене запрета русскоязычного культурного продукта в регионе. Рупоры Кремля предположили, что это может стать первым шагом к федерализации Украины и признанию русского языка вторым государственным.

Своими нетрезвыми мечтами они поделились в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Пропагандисты Кремля Скриншот видео

"А чего нам дальше ждать? Сейчас вот отменили этот незаконный закон, дальше возобновится транзит газа через Украину, дальше начнете покупать наш газ, дальше признаете русский язык региональным, потом вторым государственным, потом дадите федерализацию. Все это решением самого честного, свободного, демократического суда", — самоуверенно высказался ведущий передачи Евгений Попов.

Ольга Скабеева и Евгений Попов Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный глава запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко также нагло заявил, что Украина должна превратиться в федерацию, окончить войну на Донбассе и дать ему права широкой автономии.

Напомним, мораторий Львовского областного совета на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории региона был введен 18 сентября. Решение поддержали 57 депутатов.

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