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28 января • обновлено в 12:29
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"Привержен идеям национализма!" В российской разведке испугались Зеленского

3.1т
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Директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский становится все большим сторонником идей национализма.

Такое мнение у него вызвали заявления украинского президента в ходе визита в Польшу, передает "РИА Новости". Главный разведчик РФ обвинил его в искажении исторических фактов.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ТСН

"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", — утверждает Нарышкин.

Он цинично отметил, что Львовская дивизия была сформирована в Архангельске, а получила свое название после освобождения города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов нарвался на критику в сети из-за нелепой шутки об участии украинцев во Второй мировой войне.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Нарышкин не врет. Сформирована 18 марта 1942 года в Вологде в Архангельском ВО. Личным составом дивизия комплектовалась в основном за счёт военнообязанных Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР. В составе 38-й армии дивизия принимала участие в Проскуровско-Черновицкой операции (4 марта — 17 апреля 1944). 27 июля 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции вместе с другими частями 1-го Украинского фронта освободила Львов, в честь чего в этот же день дивизия получила почётное наименование «Львовской». По материалам Википедии.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Про " Львовскую дивизию" не знаю, а Уральско- Львовский танковый корпус был!
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Хо Хол
Хо Хол
Смешной анекдот. Спасибо.
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