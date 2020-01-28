"Привержен идеям национализма!" В российской разведке испугались Зеленского

Директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский становится все большим сторонником идей национализма.

Такое мнение у него вызвали заявления украинского президента в ходе визита в Польшу, передает "РИА Новости". Главный разведчик РФ обвинил его в искажении исторических фактов.

Владимир Зеленский ТСН

"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", — утверждает Нарышкин.

Он цинично отметил, что Львовская дивизия была сформирована в Архангельске, а получила свое название после освобождения города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов нарвался на критику в сети из-за нелепой шутки об участии украинцев во Второй мировой войне.

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