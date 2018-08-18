"Принудим к миру!" В Совфеде РФ пригрозили разделом Украины

Член Совета Федерации России Игорь Морозов нагло заявил, что Россия, развязавшая кровопролитную войну на Донбассе, должна силой принудить Украину к миру.

Более того, он лживо обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений и озвучил преступное предложение о включении востока Украины в свой состав по крымскому сценарию. Циничную речь Морозов произнес в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Россия должна заявить, что мы хотим прекратить все то, что происходит на Донбассе со стороны Украины. Минские соглашения не работают по вине Украины. Поэтому мы ее принудим к миру! И мы больше не дадим убивать людей, которые живут на Донбассе!" — сорвался на истерику член Совфеда России.

Кроме того, он поделился своими бредовыми размышлениями о том, что на Донбассе якобы живут исключительно русские люди, которых нужно спасти от Украины, аннексировав новые земли независимого государства.

"Мы вам не дадим майданов делать здесь на территории, где живут россияне! Мы показали, что поддержим Крым — и Крым вернулся в Россию. Надо сделать это открытым для Донбасса, и все, прекратится война всякая!" — самоуверенно подытожил один из путинских ставленников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат нелегитимной Госдумы РФ России Алексей Журавлев пригрозил Украине прекращением существования портовых городов Мариуполя и Бердянска.