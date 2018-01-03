"Применить в полной мере": Западу назвали причину ужесточить санкции против России

Украина надеется на расширение Канадой санкций в отношении Российской Федерации в 2018 году из-за нарушений прав человек в аннексированном Крыму и на временно оккупированной части Донбасса.

Об этом Укринформу заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Согласно принятому в конце прошлого года "акту Магнитского", первые 30 граждан РФ уже попали под персональные санкции как нарушители прав человека. Мы надеемся, что в будущем сможем в полной мере применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, на Донбассе и на территории РФ", - сказал дипломат.

Он считает, что Канада "показала миру очень достойный пример последовательного давления на Россию", приняв этот законодательный акт.

Официальная Оттава впервые применила на практике "акт Магнитского" в ноябре 2017 года, когда ввели санкции в отношении 30 россиян, подозреваемых в причастности к нарушениям прав человека.

Их средства и имущество на территории Канады были заморожены, а им самим – запрещен въезд в страну.

Россия в ответ на это якобы приняла контрсанкции, однако до сих пор не объявила, на кого они распространяются.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России в связи с нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.