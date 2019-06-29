Прихватила 31 млн евро и детей: СМИ раскрыли тайну семейной драмы эмира Дубая

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесся Хайя покинула его и, прихватив 31 миллион евро, чтобы начать новую жизнь, сбежала за границу.
Об этом сообщает The Sun. Уточняется также, что с принцессой находятся двое их детей: 7-летний сын Зайед и 11-летняя дочь Аль Джалиль (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По информации издания, принцесса Хайя, которую не видели с февраля этого года, бежала в Германию. Предполагается, что она сразу же попросила убежища и подала на развод с мужем.
Правитель Дубая с супругой
The Sun
Газета утверждает, что 69-летний шейх Мохаммед просил власти Берлина вернуть его 45-летнюю супругу и детей, но ему отказали. Эта ситуация вызвала политический кризис между Германией и ОАЭ, где шейх является вице-президентом и премьер-министром, а также правителем города Дубай.
Мохаммед аль-Мактум и принцесса Хайя
The Sun
Принцесса Хайя
The Sun
Правитель Дубая и королева Великобритании Елизавета ІІ
The Sun
Мохаммед аль-Мактум и принцесса Хайя
The Sun
Принцесса Хайя (справа)
The Sun
Принцесса Хайя и принц Великобритании Чарльз
The Sun
Принцесса Хайя (справа) с дочерью и супругом
Instagram hrhprincesshaya
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