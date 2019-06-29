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Прихватила 31 млн евро и детей: СМИ раскрыли тайну семейной драмы эмира Дубая

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Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесся Хайя покинула его и, прихватив 31 миллион евро, чтобы начать новую жизнь, сбежала за границу.

Об этом сообщает The Sun. Уточняется также, что с принцессой находятся двое их детей: 7-летний сын Зайед и 11-летняя дочь Аль Джалиль (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации издания, принцесса Хайя, которую не видели с февраля этого года, бежала в Германию. Предполагается, что она сразу же попросила убежища и подала на развод с мужем.

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Правитель Дубая с супругой

Правитель Дубая с супругой

The Sun

Газета утверждает, что 69-летний шейх Мохаммед просил власти Берлина вернуть его 45-летнюю супругу и детей, но ему отказали. Эта ситуация вызвала политический кризис между Германией и ОАЭ, где шейх является вице-президентом и премьер-министром, а также правителем города Дубай.

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Мохаммед аль-Мактум и принцесса Хайя

Мохаммед аль-Мактум и принцесса Хайя

The Sun

Принцесса Хайя

Принцесса Хайя

The Sun

Правитель Дубая и королева Великобритании Елизавета ІІ

Правитель Дубая и королева Великобритании Елизавета ІІ

The Sun

Мохаммед аль-Мактум и принцесса Хайя

Мохаммед аль-Мактум и принцесса Хайя

The Sun

Принцесса Хайя (справа)

Принцесса Хайя (справа)

The Sun

Принцесса Хайя и принц Великобритании Чарльз

Принцесса Хайя и принц Великобритании Чарльз

The Sun

Принцесса Хайя (справа) с дочерью и супругом

Принцесса Хайя (справа) с дочерью и супругом

Instagram hrhprincesshaya

Как сообщал OBOZREVATEL, поклонники английских монархов забеспокоились заметив странную деталь - принц Уильям перестал носить обручальное кольцо.

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Место
ОАЭДубай
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