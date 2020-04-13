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13 апреля • обновлено в 11:03
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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Приговор президенту

4.1т

Президентство Зеленского, как зеркальное отражение президентства Трампа. Хотя американский президент намного старше украинского и у него есть какое-то понимание в политике, однако его цели и задачи по жизни в корне отличаются от интересов страны.

Цель жизни Трампа была одна и она не изменилась с его переездом в Белый дом – заработать как можно больше денег, в том числе и с помощью своих детей и родных, которые переселились в Белый дом вместе с ним. Цель президента Соединенных Штатов должна быть совершенно противоположная – принести в страну благосостояние и процветание.

За три с лишним года Трамп показал и доказал, что это его совершенно не интересует, более того, - его мало волнует здоровье и жизни граждан своей страны. Вся его политическая риторика и демагогия сводилась постоянно к критиканству демократической партии и бывшего президента Обамы. В 2017 году, чтобы показать свою "гениальную" осведомленность и "пнуть" лишний раз президента Обаму, Трамп ликвидировал Ведомство по предотвращению и профилактике эпидемий (U.S. Responce Team on pandemic), которое учредил Барак Обама. Теперь Трамп кусает локти, но поздно. В декабре 2019 Трамп получил донесение разведки об опасности пандемии коронавируса в Америке, но проигнорировал его, заботясь о своей предвыборной кампании и своем рейтинге. Он опять ошибся.

Как писал на днях влиятельный аналитический центр в Соединенных Штатах Atlantic Council по части способностей Трампа управлять страной – The Trump presidency is over (президентство Трампа завершилось). Это не предсказание – это утверждение. По прогнозам жертвами пандемии короновируса в США могут стать более ста тысяч человек. Это приговор Трампу, чего бы он ни говорил и какие бы мифические достижения себе не приписывал. Народ пойдет голосовать против него точно также, как пошел голосовать против Порошенко. Это стихия, которая отомстила Трампу за его самоуверенность и самонадеянность. Изменить что-то сегодня практически невозможно. Америка готовится к худшему и на данный момент кандидат от демократов Джо Байден опережает Трампа на 12 пунктов. В чем ошибка Трампа? Он взял в свои советники и помощники детей и друзей, которые разбираются в политике на уровне продавца в супермаркете. Любые советы и рекомендации профессионалов Трамп отвергал. Его постоянные нападки на демократов, Клинтон и Обаму стали походить на патологическую шизофрению.

Все это очень похоже на правление Зеленского, окружившего себя друзьями и друзьями друзей, которые начали заниматься устройством своих дел и делишек, нимало не заботясь о стране. Наезды "команды" Зеленского на бывшего президента Украины ничего общего не имеют с решением проблем государства. Во внешней политике Украина втягивается в фарватер Кремля, который подспудно и упорно продавливает свои планы как по Донбассу, так и по Крыму. Во внутренней не изменилось ничего – коррупция растет и крепнет, экономика сдыхает. Нет ничего удивительного, что Трамп и Зеленский нашли общий язык. Разница лишь в одном – президентство Трампа завершается, а Зеленского только начинается. Ни тот, ни другой не были готовы стать президентом. Трампа заставила баллотироваться в президенты судьба – не став президентом с помощью Кремля, он оказался бы очень скоро банкротом, а Зеленского - жажда порулить и немного подзаработать . К президенту Трампу как нельзя лучше подходят слова Леонида Филатова, талантливого актера и писателя: " На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!". Какие слова мы подберем к президенту Зеленскому, не любящего критику, покажет время.

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Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
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