"Приехал поделиться опытом": "отец ДНР" засветился в России

Один из бывших главарей террористов "ДНР", самопровозглашенный "губернатор" Донецкой области Павел Губарев принял участие в одном из экономических форумов в России.

Соответствующее фото опубликовано в паблике СуровыйТомск в Twitter.

Судя по кадру, Губарев не просто посетил мероприятие, но и был спикером одной из площадок.

Всё о Московском экономическом форуме и Дедушкиной цифровой экономике в одной картинке с мест событий: pic.twitter.com/YpEeu4efOK — ♞СуровыйТомск (@Tomsk_Loud_News) May 26, 2018

Пользователи соцсети бурно отреагировали на появление террориста, который довольно давно не выходил на публику.

"Так по Россия24 сообщают что: - Экономика "ДНР" растёт невиданными темпами (с) Приехал поделиться опытом", "Россия-24 обычно не врёт. Почём там в "ДНР" биткоины сёдня - не говорят?", "я не думал что это дно может быть достигнуто. Сорян", "У нас на соседней улице дурачок жил. Одно лицо. Если бы не разница в возрасте, подумала бы, что это он", "Дело Мавроди не должно пропасть! Покупайте билеты ЛДНР", "С героина на дешевую водку перешел", - комментируют они фото в сети.

Также некоторые пользователи назвали информацию фейком, но в паблике в ответ на это опубликовали видео части выступления террориста:

Напомним, ранее Губарев нечаянно признался в дикости "ДНР".