Причиной взрыва в Бейруте стал опасный груз с корабля россиянина – СМИ

Масштабный взрыв в столице Ливана Бейруте произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.

Об этом сообщил ливанский телеканал LBCI. В свою очередь "Медиазона" уточнила, что речь идет об Игоре Гречушкине из Хабаровска. Такую информацию предоставили моряки, которые работали на Rhosus.

Конфискованная в сентябре 2014 года селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута в ожидании дальнейшей утилизации. На заседании Высшего совета по обороне Ливана огласили данные о недавней инспекции на пирсе, которая обнаружила, что на склад можно попасть беспрепятственно через щель.

Взрыв, по предварительной информации, произошел во время сварочных работ, которые должны были перекрыть доступ внутрь: от искр загорелись петарды, также хранившиеся на складе, а следом сдетонировали 2 750 тонн селитры. Портовая инфраструктура была практически полностью уничтожена.

Директор порта сообщил совету, что аммиачную селитру сгрузили на 12-й причал в соответствии с решением суда, и к конфискованному грузу не было свободного доступа.

"Факты об этом опасном грузе, хранившемся с 2014 года, то есть шесть лет, мы соберем. Я проконтролирую ход этого расследования", – пообещал премьер-министр Ливана Хасан Диаб.

Известно, что судно Rhosus, перевозившее 2 750 тонн селитры из грузинского Батуми в Мозамбик, в сентябре 2013 года сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.

Инспекция, обследовав Rhosus, запретила экипажу выводить судно из порта. Часть экипажа ливанские власти отпустили, но оставили четверых моряков, которым запретили сходить на землю до появления сменного экипажа.

Владелец суда, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, по словам моряков, "фактически бросил судно" – юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, работавшего под молдавским флагом.

"Первоначально на борту судна было восемь украинских моряков. После того, как моряки с нашей помощью обратились к украинскому консулу, пятеро наших соотечественников смогли вернуться домой. Для поддержания жизнедеятельности судна на борту остались четверо членов экипажа: трое украинцев и один россиянин", – рассказала детали о скандальном корабле исполнительный директор одесского фонда помощи морякам "Ассоль" Наталья Кламм.

По ее словам, долгое время оставшимся членам экипажа пришлось просить о помощи. Вернулись из Ливана они только через год.

Что касается опасного груза, который перевозил Rhosus, то его руководство порта решило переместить в один из складов на берегу до продажи или утилизации, рассказывали юристы, занимавшиеся резонансным делом.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, в последний раз зафиксировавшего местоположение Rhosus в 2014 году, судно действительно находилось неподалеку от 12-го причала, где произошел взрыв.

Примечательно, что на тематических форумах моряков часто встречаются негативные отзывы о судовладельце Игоре Гречушкине и его компании Teto Shipping Ltd: моряки пишут о задержках по зарплате и скверном состоянии судна.

Компания Teto Shipping Ltd была зарегистрирована на Маршалловых островах в 2012 году и прекратила свое существование в сентябре 2014 года.

Кроме того, в 2013 году корабль Rhosus на 14 дней оказался под арестом в Севилье. Это подтверждают данные Министерства транспорта Испании.

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