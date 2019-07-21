Премьер Японии внезапно захотел помириться с Путиным

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до 2021 года.
Как сообщает ТАСС, по его словам, он в 2021 году уйдет с поста премьера. До этого он хотел бы заключить мирный договор.
"Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение договора в ходе моего срока", — заявил Абэ.
Путин и Абэ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
Путин заявил, что не намерен "отдавать" Курильские острова Японии и согласился сесть за стол переговоров только при условии отказа Токио от претензий.
29 июня по результатам переговоров страны "отметили налаживание предметного диалога по мирному договору".
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