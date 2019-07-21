Премьер Японии внезапно захотел помириться с Путиным

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до 2021 года.

Как сообщает ТАСС, по его словам, он в 2021 году уйдет с поста премьера. До этого он хотел бы заключить мирный договор.

"Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение договора в ходе моего срока", — заявил Абэ.

Путин и Абэ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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