"Празднуют "волынскую резню": депутат Госдумы оживил старый фейк об Украине

Депутат нелегитимной Государственной Думы России от фракции КПРФ Юрий Афонин озвучил старый фейк о том, что в Украине день начала "волынской резни" якобы является поводом для гордости и национальным праздником (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По словам политика страны-оккупанта, в эту дату украинцы якобы отмечают День Вооруженных сил. Свои лживые заявления он озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Спич Афонин начал с восхваления советской армии и хвастовства тем, что современная Россия бережет ее традиции, в отличие от Украины, которая пошла своим путем и почитает собственных героев-националистов.

"Украина — у них другие праздники. У них день их армии — это день создания УПА. У них один из самых ярких руководителей УПА — это Шухевич, офицер СС. У них главная воинская победа УПА, день, в который они празднуют День армии, — это "волынская резня". Какие у них сражения крупные были? Назовите мне! Поэтому то, что мы сохраняем, — мы сохраняем, а вот разъединяют они!" — едко высказался он, пытаясь выставить украинцев в самом негативном свете и приписывая им несовершенные тяжелые преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Афонин озвучил упрек в адрес Украины из-за того, что она продолжает пользоваться инфраструктурой, созданной еще в советские времена, а сама якобы не способна построить что-либо.