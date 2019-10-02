Появился полный текст "формулы Штайнмайера", подписанный Кучмой

В сети опубликовали документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября.
В частности, это письмо на имя посредника на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе от ОБСЕ Мартина Сайдика. В нем участники дали согласие на имплементацию "формулы Штайнмайера". Документ показал на своей странице в Facebook Валерий Калныш. (Чтобы ознакомиться, доскролльте до конца страницы).
Появился полный текст "формулы Штайнмайера"
"24"
Это письмо подписано представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой. Аналогичные документы подписали представители террористов "ДНР" и "ЛНР", а также представитель РФ Борис Грызлов и сам посредник от ОБСЕ.
"Собственно, об этом и говорил Сайдик, когда сообщал на пресс-конференции о неких письмах. То есть, каждая из сторон в ТКГ прислала свой, согласованный со всеми сторонами текст на имя Сайдика, при этом нет подписей всех участников под одним документом", – пояснил Калныш.
Как известно OBOZREVATEL, вечером во вторник, 1 октября, активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.
Как писал OBOZREVATEL:
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.
19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.
Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.
В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.
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